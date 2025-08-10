El reencuentro de Ciudad Real con su Patrona: La Virgen del Prado se acerca a los fieles en la víspera de San Lorenzo

Ciudad Real ha vuelto a vivir este sábado uno de sus momentos más esperados del año. A las siete de la tarde, cohetes y repique de campanas anunciaban que la Virgen del Prado, Patrona de la ciudad, dejaba su Camarín para situarse junto al altar mayor de la Catedral, donde permanecerá hasta el próximo 23 de agosto por la mañana.

La tradición, que se cumple cada víspera de San Lorenzo, reúne a miles de personas que, durante estos días, se acercarán al templo catedralicio para contemplar de cerca la imagen, renovar promesas y depositar ofrendas florales. «Visitar a la Virgen del Prado desde hoy y hasta su Octava es una tradición que ha pasado de generación en generación», recordó la concejal de Festejos, Mar Sánchez, minutos antes de la apertura de puertas.

Junto al concejal de Obras y Movilidad, Miguel Hervás, y miembros de la Real e Ilustre Hermandad y Corte de Honor de Nuestra Señora la Virgen del Prado Coronada, Sánchez felicitó a los responsables por «el esfuerzo realizado durante esta jornada para que la imagen de la Virgen brille aún más si cabe». La edil destacó que la ciudad afronta «días de mucho movimiento, familias y amigos que se vuelven a reunir, turistas que vendrán a conocernos, y todos, en algún momento, seguro que se pasarán por aquí para saludar a la Patrona».

La jornada comenzó con la misa de las nueve de la mañana, tras la cual miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, presidida por Jesús González Adánez, y colaboradores de la mayordomía realizaron el traslado de la imagen.

Ya en su carroza, la Virgen fue vestida con el manto más antiguo de su ajuar, conocido popularmente como el de 'Los Dragones'. Donado por los Condes de la Cañada, está confeccionado en tisú de plata, bordado en oro y pedrería. En su parte posterior luce el escudo de la familia donante y, prendida, un águila imperial en plata repujada con esmeraldas que porta en su centro las cuatro órdenes militares. «Este mismo manto fue el que lució la Virgen el 28 de mayo de 1967, día de su Coronación Pontificia», explicó el mayordomo Francisco Javier Moyano.

Nuevas joyas

A su atuendo se suman la medalla de oro de la ciudad, la de la Diputación y la del Vaticano II, además de un pinjante de madre perla, un chupete con su nombre grabado en plata, varias cruces y nuevas piezas este año: un broche con forma de nardo de oro y esmaltes, puñetas de tul bordadas en hojilla de oro y una rosa de pecho ovalada de filigrana de plata con aljofares, similar a otra expuesta en el Museo de Artes Decorativas de Madrid.

El exorno floral, diseñado por el vicemayordomo Adrián Sánchez junto a Rubén Sánchez, apuesta por una gama cromática en tonos rosados. Las variedades elegidas incluyen peonías, rosas, rosa inglesa, rosa ramificada, aster, hypericum, anthurium, viburnum, eucalipto, helecho y cyrtomium.

Desde la apertura de puertas, cientos de fieles y visitantes se han acercado para dejar centros y ramos a los pies de la Virgen como muestra de devoción y gratitud. Entre ellos, la propia concejal de Festejos en nombre del Ayuntamiento, la Asociación Cultural de Dulcineas y Damas y la Hermandad de Pandorgos.

Durante las próximas dos semanas, la Virgen del Prado permanecerá a los pies del altar mayor, punto central de las celebraciones religiosas y de la devoción ciudadrealeña, hasta que el 23 de agosto regrese a su Camarín, poniendo fin a uno de los actos más emblemáticos del calendario local.