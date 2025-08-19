La Red de Bibliotecas de CLM cuenta con 263.000 usuarios infantiles, un 30% del total

Carmen Teresa Olmedo en la visita a los talleres infantiles en la Biblioteca Regional de la región

Castilla-La Mancha cuenta en su Red de Bibliotecas Públicas con casi 263.000 usuarios infantiles (niños y niñas de menos de 14 años, sin contar a estos últimos), un 30 por ciento del total de beneficiarios de la Red, formada por más de 853.000 participantes. Lo ha destacado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en una visita que ha realizado a los talleres infantiles de la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

En sus declaraciones, Carmen Teresa Olmedo ha indicado a los medios de comunicación el compromiso del Gobierno «con el impulso a la cultura entre los más jóvenes», al tiempo que se ha enorgullecido de «contribuir a fomentar e impulsar actividades que ponen el libro en el foco de las políticas educativas, por encima de cualquier otro medio de expresión».

Además, ha resaltado ante la prensa que, de acuerdo a los últimos datos registrados, se dieron de alta como usuarios de bibliotecas regionales 21.183 menores, el 45,5 por ciento de las altas totales. Igualmente, se realizaron 1,47 millones de visitas de niños a alguna biblioteca pública, de los cuales 508.867 asistieron a alguna de las actividades culturales organizadas por las mismas.

La viceconsejera de Cultura también ha señalado que en las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha hay 1.226 clubes de lectura con 18.252 integrantes. De todos ellos, 555 clubes están enfocados al público infantil y cuentan con 6.961 integrantes, que celebraron 11.096 encuentros en el último año contabilizado.

Actividades en verano

De otro lado, la responsable de la Cultura de Castilla-La Mancha ha señalado el prolífero verano de actividades organizadas por las bibliotecas; y tras felicitar a cada uno de los impulsores, ha recordado que se han puesto en marcha un total de 26 actividades, como talleres, exposiciones, clubes de lectura, proyecciones de películas y un largo etcétera.

Una de ellas, ha sido el taller especial para niños y niñas de 6 a 8 años que ha organizado la Biblioteca de Castilla-La Mancha con el título '¿Conoces la historia de la Mula Chula que quiso ser astronauta?'. Dicho taller, que se celebra a lo largo del día, cuenta con la participación de doce menores.