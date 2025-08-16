Tomás Rufo, a hombros en la plaza de Gijón

La reaparición de Morante no será en Ciudad Real: lo sustituye Tomás Rufo este domingo El toledano viene de salir a hombros en Huesca y también en Gijón, donde cortó tres orejas a toros de La Quinta

Morante de la Puebla no podrá comparecer este domingo, 17 de agosto, en la plaza de toros de Ciudad Real, donde estaba anunciado junto a Juan Ortega y Andrés Roca Rey para estoquear un encierro de Victoriano del Río en la feria de la Virgen del Prado. El maestro cigarrero sigue convaleciente de la grave cornada sufrida hace una semana en Pontevedra.

La empresa Eventos Mare Nostrum, gestora del coso, ha decidido que su lugar sea ocupado por Tomás Rufo, el toledano que esta semana ha abierto la puerta grande en Huesca y también en Gijón, donde cortó tres orejas a un lote de La Quinta.

Así pues, el cartel queda de la siguiente manera: toros de Victoriano del Río-Toros de Cortés para Juan Ortega, Roca Rey y Tomás Rufo.

Como establece el reglamento taurino, al haberse producido un cambio en el cartel original, los aficionados que lo deseen podrán obtener la devolución del importe de su entrada.