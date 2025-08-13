Suscribete a
Reabren al tráfico la AB-106 y AB-105 a su paso por Navas de Jorquera (Albacete), cortadas unas horas por balsas de agua

La CU-8221 en Ledaña, también cerrada durante horas clausurada por el mismo motivo, ha sido reabierta al tráfico durante la madrugada

Las carreteras AB-106 y AB-105 a su paso por el término municipal de Navas de Jorquera, en Albacete, ya han recuperado la normalidad y el tráfico, tras estar varias horas cortadas por las precipitaciones caídas en las últimas horas

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, desde las 20.28 horas de este martes las vías han permanecido completamente cerradas sin paso alternativo.

El corte prolongaba la incidencia en la CU-8221 en Ledaña, que había permanecido durante horas clausurada por el mismo motivo, siendo reabierta al tráfico durante la madrugada. Dado que la vía conquense deriva a las dos carreteras provinciales de Albacete, el tráfico permaneció cerrado.

