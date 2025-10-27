Reabierta al tráfico la A-4 en Valdepeñas tras el vuelco de un camión cuyo conductor resultó herido

La autovía A-4 ha quedado reabierta al tráfico a su paso por el término municipal de la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas, tras permanecer parcialmente cortada varias horas a consecuencia del vuelco de un camión registrado este lunes en el kilómetro 190, en sentido ... Madrid.
El aviso del accidente se recibió a las 13:37 horas, y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Valdepeñas y personal sanitario, según informó el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El conductor del vehículo, un hombre de 53 años, resultó herido y tuvo que ser rescatado del interior de la cabina por los bomberos antes de ser trasladado en ambulancia al hospital de Manzanares.
Durante las labores de rescate y retirada del vehículo, el tráfico en la autovía se desvió de manera provisional por la vía de servicio del kilómetro 191, hasta que la circulación ha podido restablecerse con normalidad.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete