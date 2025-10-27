Reabierta al tráfico la A-4 en Valdepeñas tras el vuelco de un camión cuyo conductor resultó herido

La autovía A-4 ha quedado reabierta al tráfico a su paso por el término municipal de la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas, tras permanecer parcialmente cortada varias horas a consecuencia del vuelco de un camión registrado este lunes en el kilómetro 190, en sentido ... Madrid.

El aviso del accidente se recibió a las 13:37 horas, y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Valdepeñas y personal sanitario, según informó el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El conductor del vehículo, un hombre de 53 años, resultó herido y tuvo que ser rescatado del interior de la cabina por los bomberos antes de ser trasladado en ambulancia al hospital de Manzanares.

Durante las labores de rescate y retirada del vehículo, el tráfico en la autovía se desvió de manera provisional por la vía de servicio del kilómetro 191, hasta que la circulación ha podido restablecerse con normalidad.