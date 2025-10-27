Suscribete a
Reabierta al tráfico la A-4 en Valdepeñas tras el vuelco de un camión cuyo conductor resultó herido

El siniestro, ocurrido a la altura del kilómetro 190 en sentido Madrid, obligó a habilitar un desvío provisional mientras los bomberos rescataban al conductor, trasladado al hospital de Manzanares

El conductor del camión siniestrado fue trasladado al hospital de Manzanares
El conductor del camión siniestrado fue trasladado al hospital de Manzanares

La autovía A-4 ha quedado reabierta al tráfico a su paso por el término municipal de la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas, tras permanecer parcialmente cortada varias horas a consecuencia del vuelco de un camión registrado este lunes en el kilómetro 190, en sentido ... Madrid.

