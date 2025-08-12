Reabierta la CM-3203 entre Ayna y Elche de la Sierra (Albacete) que permanecía cortada desde marzo por la caída de un muro

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la reapertura provisional al tráfico de la carretera CM-3203 a su paso por Ayna (Albacete), cerrada desde el 19 de marzo tras el derrumbe de un muro de contención y la formación de un socavón en el carril izquierdo por las intensas lluvias registradas en la provincia.

La vía, de titularidad regional y situada entre las localidades de Ayna y Elche de la Sierra, ha quedado abierta en torno a las 13 horas de este martes, según ha confirmado el delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez, desplazado a la zona para supervisar los trabajos.

Sánchez ha señalado que, por el momento, la apertura «va a ser provisional», ya que los operarios continuarán en la zona varias semanas más «para culminar una obra compleja por la orografía del terreno y, sobre todo, por la solución constructiva».

El delegado provincial de Fomento, Julen Sánchez se ha desplazado a la zona para supervisar los trabajos

Los trabajos pendientes incluyen el extendido del asfalto, previsto para el lunes 18 de agosto, y el llagueado con hormigón del muro de piedra, que se ejecutará de forma puntual «para que se pueda proceder a la descarga de material» sin necesidad de cortar completamente el tráfico.

Según las estimaciones de los técnicos, «para el 30 de agosto el arreglo de la CM-3203 estará totalmente finalizado», ha concretado el delegado.

La actuación, declarada de emergencia por el Ejecutivo autonómico a través de la Dirección General de Carreteras, ha contado con una inversión cercana a los 350.000 euros. Las obras han afectado a 25 metros de calzada e incluido la reconstrucción completa del muro desde su base, con una anchura superior a los 8 metros y una altura de 30 metros.