Quesos De la Huz ensalza la gestión de Page: «Se puede ser del PSOE, y estar al lado de la empresa»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado la quesería De la Huz en la localidad conquense de Villamayor de Santiago, donde ha tenido tiempo para intercambiar elogios con su responsable, Juan José la Huz.

De este modo, mientras García-Page aseguraba que esta empresa es «de las que llenan de orgullo» a una región como Castilla-La Mancha ya que «hay muy poca gente que además de sacar adelante a su familia pueda poner en pie un negocio de interés público, de los que generan riqueza»; el gerente respondía agradeciendo las «políticas coherentes» en materia empresarial del Ejecutivo castellanomanchego.

«Quiero agradecer personalmente su firme convicción por desarrollar políticas coherentes y para todos. Déjeme decirle una cosa mirándole a los ojos. Por supuesto que se puede ser del PSOE y defender la unidad y la bandera de España. Por supuesto que se puede ser del PSOE y estar al lado de la empresa. No hay política social mejor para los trabajadores que poner en la puerta de sus casas un puesto de trabajo«, ha dicho expresamente De la Huz, que curiosamente es el hermano del candidato de Vox por la provincia de Cuenca en las próximas elecciones autonómicas, Jesús Manuel de la Huz.

Al coger la palabra, García-Page ha dado respuesta. «Me ha venido bien lo que has dicho. Soy militante del PSOE de siempre y me moriré ahí, pero siempre he tenido claro que un partido político es un medio para conseguir las cosas, no un fin«.

Así, García-Page se mostraba «convencido» de la importancia de la empresa familiar, por su «filosofía» impresa en la gestión del negocio con «un punto más de humanidad», ya que «mira a la cara a los trabajadores y a las familias». En eso coincide en materia política, ya que «la de verdad es la que se hace mirando a la cara».

García-Page, que ha dicho que el queso «debería estar en la bandera» de la región, ha alabado el buen funcionamiento de la Denominación de Origen de un producto «con una gran penetración en el mercado exterior».

18 millones de kilos de queso

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural del Gobierno regional, Francisco Martínez Arroyo, ha indicado de su lado que «es lógico que se ayude más a los que invierten en pueblos pequeños», algo que es apuesta de este Ejecutivo.

De este modo, ha indicado que esta empresa ha contado con ayudas de la línea FOCAL, destinada para que este tipo de empresas puedan acometer inversiones para fomentar la riqueza en el medio rural.

Ha aprovechado para poner en valor el producto al que se dedica esta fábrica, asegurando sobre el queso manchego que es la denominación de origen castellano-manchega más reconocida en el exterior.

Ya se elaboran 18 millones de kilos de queso manchego, por lo que ha pedido «no perder ni uno solo de los 600 ganaderos» que hay en Castilla-La Mancha.

Reivindicaciones en Villamayor

El alcalde de la localidad, José Julián Fernández, ha dado la bienvenida a Villamayor a la comitiva gubernamental, al tiempo que ha exhibido la gran actividad empresarial y cooperativista que hay en la localidad.

Un pueblo que es «tierra de queseros» que llegó a tener hasta 70 ganaderos. «Somos conocidos en la comarca y en España por el queso, un queso por prestigio», ha señalado.

Así, ha abundado en que es un queso «reconocido» fuera del territorio, razón por la cual también a nivel municipal se va a seguir apostando por este sector.

Ha aprovechado para dedicar unas palabras a la reivindicación, como un nuevo centro de salud «en condiciones con más servicios» para toda la comarca o la ampliación del centro escolar.

Hay, además, varias infraestructuras en marcha, y aunque ya se edificó el centro de día, ha reclamado a la Junta firmar un convenio y tener dinero para desde el primer momento poder contratar a personal para proceder a su apertura.

«Somos un pueblo y tenemos recursos limitados, pero con el apoyo de todos podemos seguir adelante», ha agregado el primer edil.

En el acto también ha participado el presidente de la Diputación provincial, Álvaro Martínez Chana, asegurando sobre el alcalde que es «un espejo donde mirarse».