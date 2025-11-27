Puy du Fou estrena 'La alegría de la Navidad' fiel a su estilo escénico y argumental

Puy du Fou España ha dado la bienvenida a la temporada navideña con un despliegue único, que convierte el parque de Toledo en el Belén más grande del país. Esta cuarta edición navideña ofrece una mezcla de los espectáculos más emblemáticos del parque, con ... algunas sorpresas exclusivas para estas fiestas.

En un ambiente mágico, los visitantes podrán disfrutar de una nueva edición de sus representaciones tradicionales, como 'A pluma y espada', 'El último cantar' o 'Allende la Mar Océana', pero lo que realmente destaca este año es el estreno de 'La alegría de la Navidad'. Este espectáculo especial recorre los relatos bíblicos, desde Moisés hasta el nacimiento del niño Jesús, para culminar con una sorpresa final que promete dejar una huella en todos los asistentes.

La magia no termina ahí. Además, los Reyes Magos de Oriente estarán presentes en el parque. Los niños también tendrán la oportunidad de conversar con sus Majestades, contándoles sus ilusiones y anhelos en su Campamento Real. Además, al final de cada jornada, una gran cabalgata recorrerá el parque, donde no faltarán los séquitos de Melchor, Gaspar y Baltasar y múltiples sorpresas, haciendo de cada visita una experiencia única para toda la familia.

Sobre estas líneas, el elenco artístico de Puy du Fou representa 'La alegría de la Navidad' ABEL MARTÍNEZ

Víctor Hugo Sangronis, gerente de espectáculos de Puy du Fou España, destacaba en la presentación de la temporada navideña la importancia de ofrecer una experiencia que combine lo tradicional con la innovación, permitiendo a los visitantes «revivir el espíritu de la Navidad en un entorno espectacular».

Este año, Puy du Fou se reafirma como uno de los destinos más originales para vivir la Navidad en familia, con una propuesta que combina historia y emoción, fieles a su estilo escénico y argumental, plasmado en las coreografías, en la música, el vestuario y el hilo conductor de su nueva apuesta de invierno, 'La alegría de la Navidad'.