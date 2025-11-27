Suscribete a
ABC Premium

Puy du Fou estrena 'La alegría de la Navidad' fiel a su estilo escénico y argumental

Además, los Reyes Magos llegan al parque con un Campamento Real donde grandes y pequeños pueden compartir sus deseos e ilusiones

Puy du Fou España se transforma en el Belén más grande del país para celebrar una Navidad histórica en Toledo

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Escena del nuevo espectáculo 'La alegría de la Navidad'
Escena del nuevo espectáculo 'La alegría de la Navidad' ABEL MARTÍNEZ

J. Guayerbas

Toledo

Puy du Fou España ha dado la bienvenida a la temporada navideña con un despliegue único, que convierte el parque de Toledo en el Belén más grande del país. Esta cuarta edición navideña ofrece una mezcla de los espectáculos más emblemáticos del parque, con ... algunas sorpresas exclusivas para estas fiestas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app