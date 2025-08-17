Emilio de Justo y El Cid, a hombros

Puerta grande en Ciudad Real para El Cid y Emilio De Justo, que fue cogido al entrar a matar El joven Marco Pérez pechó con el peor lote y, pese a ello, cortó una oreja

La primera corrida de la feria de la Virgen del Prado de Ciudad Real tuvo el final feliz de la doble puerta grande de El Cid y Emilio De Justo pese a que este último cobró una monumental paliza entrando a matar al segundo de la tarde, informa la empresa gestora del coso, Eventos Mare Nostrum.

El Cid, que sustituía a Cayetano, templó al buen primero en una faena larga y de mucho mando,con una tanda al natural extraordinaria mientras el toro duró. Con el cuarto, toreó muy bien de capa y le busco las vueltas a un toro rajado.

Mientras, De Justo paseó los dos trofeos de su primero, que lo cogió y también arrolló a su banderillero Morenito de Arles cuando trataba de hacerle el quite. A ese toro lo había toreado el extremeño con firmeza y buen estilo. Con el quinto, imposible, tuvo que abreviar.

Finalmente, Marco Pérez pechó con el peor lote. Nada que hacer con su primero y al sexto le cortó la oreja tras una labor variada con capote y muleta, coronada al segundo intento con la espada.

La ficha

Plaza de toros de Ciudad Real. Sábado 16 de agosto de 2025. Segunda de abono de la feria de la Virgen del Prado. Seis toros de Juan Pedro Domecq, bien presentados y de juego desigual. Nobles, pero a menos. El mejor fue el primero mientras duró. Sin ninguna opción tercero y quinto.

- El Cid, oreja y oreja.

- Emilio de Justo, dos orejas y silencio.

- Marco Pérez, silencio y oreja.

Entrada: media plaza en tarde muy calurosa. Se desmonteró Morenito de Arles tras parear al segundo. El propio Morenito y Emilio de Justo fueron atendidos en la enfermería de contusiones varias tras la espectacular cogida sufrida por ambos cuando el extremeño entró a matar al segundo de la función.