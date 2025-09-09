Publicada la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la actividad cultural en áreas rurales de C-LM

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la actividad cultural en áreas rurales dotada con casi 448.000 euros.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha recoge hoy la resolución para este año 2025 y que está financiada con fondos procedentes del Gobierno de España y dentro de la apuesta del Ejecutivo autonómico por que la cultura llegue a todos los puntos del territorio, ha informado la Junta en nota de prensa.

El importe máximo de la subvención a conceder no podrá exceder del 80 por ciento de los gastos subvencionables del presupuesto. Asimismo, el importe de la subvención a conceder no podrá ser inferior a 10.000 euros ni superior a 30.000 euros por proyecto, por tanto, la ayuda solicitada deberá estar comprendida entre estos importes.

Las subvenciones reguladas en la presente resolución se destinarán a financiar proyectos y actividades culturales que se celebren o se desarrollen en el medio rural de Castilla-La Mancha, comprendiendo aquellos municipios con una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado.

No se tendrá en cuenta el requisito de la densidad de población en los proyectos que se desarrollen en municipios de menos de 10.000 habitantes.