El PSOE sostiene que los presupuestos de Castilla-La Mancha de 2026 son «responsables, rigurosos y profundamente sociales»

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha destacado este lunes la «responsabilidad fiscal» y la «prudencia financiera» de los presupuestos regionales para 2026, elaborados «desde la estabilidad institucional» y «desde el rigor de las ... cuentas públicas». Una cuentas que, según han recordado, «invierten más en lo social, pero siguen sin subir la presión fiscal a la ciudadanía».

Abengózar defendió que estos presupuestos consolidan el modelo de región actual y permiten mantener su ritmo de progreso. «Unos presupuestos que tienen claro el modelo de región que quieren, y es la región que actualmente tiene Castilla-La Mancha. Una región que avanza, que crece, que reduce deuda y que además invierte en las personas sin dejar a nadie atrás», ha afirmado la portavoz socialista en las Cortes, que ha recordado que el proyecto para 2026 es «el tercer presupuesto de esta Legislatura que se presenta en tiempo y forma para que en enero esté aprobado».

Según destacó, las cuentas crecen un 1,5% respecto al año anterior y mantienen su perfil eminentemente social ya que el 72% del total se invierte en políticas sociales y, por tanto, en las personas, que es la definición en sí misma del Gobierno de Castilla-La Mancha».

Noticia Relacionada Hernando señala que el presupuesto de Fomento ahonda en la vertebración territorial, acceso a una vivienda y movilidad sostenible FRAN MALARA El consejero de Fomento ha presentado este lunes el presupuesto correspondiente a su área para el año 2026, que asciende a más de 475 millones de euros

Abengózar relacionó esta orientación con la actitud que, a su juicio, está mostrando la oposición. Señaló que estas cuentas «van a garantizar que la región siga avanzando» y consideró que «probablemente, sea esto lo que descoloca a un PP que no tiene nada que ofrecer». En este sentido, ha lamentado que el Partido Popular «siga insistiendo en hacer demagogia, en las mentiras», y que haya ofrecido «cero propuestas y nada constructivo para la región». «Castilla-La Mancha no se merece una oposición tan descolocada, tan desnortada», añadió, antes de afirmar que «lo que hemos visto en las palabras y en el tono de la portavoz del PP es desesperación».

La dirigente socialista se refirió también a la sección 11 del presupuesto relativa a la Presidencia de la Junta -que comparecía este lunes en comisión- como «la más austera de todo el país», y destacó su relevancia por tratarse de la parte dedicada a «la transparencia y la igualdad de la acción europea, tan importante para captar fondos y, por tanto, para seguir generando riqueza y luchando contra la despoblación».