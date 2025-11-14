Suscribete a
«El PSOE no es Sánchez»: Page asegura que mucha gente dentro del partido piensa como él

El presidente castellanomanchego defiende su libertad de opinión, rechaza ser «disidente» y aseguro que su relación con el líder del PSOE y presidente del gobierno es «nada fluida»

Page defiende que el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha «no se mete con nadie ni reclama competencias»

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha esteban gonzález

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido en una extensa entrevista en La Hora de la 1 su papel dentro del PSOE como voz libre y autónoma, marcada -según ha subrayado- por la coherencia y no por la discrepancia táctica. ... En este contexto, ha reivindicado que sus posiciones no son marginales dentro del partido y que el PSOE es mucho más amplio que la figura de su secretario general.

