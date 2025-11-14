«El PSOE no es Sánchez»: Page asegura que mucha gente dentro del partido piensa como él

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido en una extensa entrevista en La Hora de la 1 su papel dentro del PSOE como voz libre y autónoma, marcada -según ha subrayado- por la coherencia y no por la discrepancia táctica. ... En este contexto, ha reivindicado que sus posiciones no son marginales dentro del partido y que el PSOE es mucho más amplio que la figura de su secretario general.

Page comenzó recordando que la cultura interna del socialismo siempre ha amparado el debate y la crítica. «En el PSOE siempre siempre siempre ha habido incluso se ha auspiciado una razonable y sana crítica y autocrítica», sostuvo, antes de matizar que, pese a sus diferencias públicas, comparte la mayor parte de la acción del Ejecutivo central. «Yo coincido en el 90% de la gestión del gobierno», afirmó.

Uno de los momentos más significativos de la entrevista llegó cuando rechazó frontalmente verse como una alternativa aPedro Sánchez. «¿Usted se ve a sí mismo como una alternativa en el liderazgo del Partido Socialista? «No. Sinceramente no. No lo veo», respondió. A continuación explicó que su libertad de criterio procede, entre otras cosas, de no albergar ambiciones orgánicas: «No tengo ningún tipo de aspiración, digamos, a modo de hiedra, de trepar», aseguró Page que añadía que lo que recibe por decir lo que piensa «son muchas incomprensiones, por no decir muchos insultos y muchos ataques».

Page quiso dejar claro que sus planteamientos no lo convierten en un actor disidente dentro del partido.«No puede ser que uno sea disidente por decir lo mismo que siempre he defendido», ha explicado. En su opinión, sus posiciones no son excepcionales sino ampliamente compartidas dentro de la militancia y del electorado socialista: «Ni se imagina usted la inmensidad de gente en España que piensa como yo. Y en el PSOE muchísima, muchísimo».

Durante la entrevista, el presidente autonómico también habló del liderazgo actual del PSOE y subrayó la necesidad de distinguir entre el partido y su secretario general. Aunque expresó de forma natural que siempre votaría al PSOE, marcó distancias respecto al funcionamiento interno y la toma de decisiones en la dirección federal.

Asimismo, explicó que su relación con Pedro Sánchez es cordial pero prácticamente inexistente en términos políticos: «La relación con Sánchez, y no le voy a engañar no es nada fluida». En este sentido afirmó que apenas han existido conversaciones políticas relevante en la última década: «A mí no me han consultado absolutamente nada, casi le diría desde el principio».

Financiación autonómica

En el terreno autonómico, García-Page aprovechó la conversación para fijar posición ante el inminente Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lamentó once años de retraso en la negociación del nuevo modelo de financiación, un retraso que está beneficiando al Gobierno central: «El Estado hoy está ingresando mucho dinero, mientras las autonomías cogemos una parte, el Estado coge casi casi el triple».

«En todo este tiempo no se ha ajustando realmente los costes que tenemos las autonomías en los servicios públicos. Esta infrafinanciación la tenemos que estar solventándolo con deuda o a tiras y barrancas y otros haciendo recortes, aunque en Castilla-La Mancha los estamos sujetamos. En definitiva,, este esfuerzo que estamos haciendo para mantener el Estado del Bienestar en las autonomías se está haciendo con unos recursos insuficientes, a la todas luces insuficientes. De hecho, el gobierno ya lo verá como el lunes dice que ofrece mucho dinero«, ha sostenido el presidente de Castilla-La Mancha.

Asimismo, insistió en la necesidad de un sistema de financiación sin privilegios: «Queremos que el régimen siga siendo común. Que no haya singularidades con privilegio, porque todas las comunidades tenemos nuestras singularidades».

El presidente también abordó la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, un texto consensuado entre PSOE y PP. Defendió su importancia para modernizar el funcionamiento institucional de la región y poner fin a desequilibrios arrastrados desde la reforma impulsada en la etapa de María Dolores de Cospedal. En este sentido subrayó el problema de representación derivado del actual tamaño del Parlamento. «Tenemos 33 diputados en cinco provincias, de manera que hay una malísima representación», ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha que ha recordado que la comunidad no dispone de mecanismos como la disolución anticipada de las Cortes.

Por último, destacó el blindaje de los servicios públicos como una de las piezas centrales de la reforma.«Elevamos al máximo rango de garantía la protección de la sanidad pública, de la educación pública, de las prestaciones sociales», señaló, convencido de que este refuerzo permitirá a los ciudadanos reclamar sus derechos ante los tribunales si fueran vulnerados en el futuro.