El PSOE reivindica a Castilla-La Mancha como referente en igualdad y fija la «violencia cero» como objetivo político

El PSOE de Castilla-La Mancha ha asegurado este martes, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que la región avanza con paso firme hacia un objetivo claro: la «violencia cero». Así lo ... ha defendido la diputada socialista en las Cortes regionales Paloma Jiménez, quien ha destacado que el partido es «garante de la igualdad» y que Castilla-La Mancha es hoy «una tierra donde la violencia machista no se niega ni se minimiza, sino que se combate con políticas públicas reales».

En una comparecencia desde la sede regional del PSOE, Jiménez reivindicó el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page, subrayando que la violencia de género «es la expresión más extrema del machismo y un ataque directo a los derechos, las libertades y la dignidad de todas las mujeres». A su juicio, solo es posible «avanzar en igualdad», y para ello —dijo— el PSOE es el único proyecto político que «blinda la protección a las víctimas».

El partido ha articulado este 25N bajo el lema 'Castilla-La Mancha por buen camino: violencia cero como objetivo', un mensaje que, según Jiménez, refleja que en esta región la igualdad «no se discute y la violencia machista no se niega». «Aquí, la violencia cero no es un eslogan, es un objetivo político», afirmó.

La diputada regional destacó que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más invierte por habitante en políticas de igualdad. Desde 2015, aseguró, el presupuesto en esta materia se ha triplicado, lo que ha permitido reforzar los recursos disponibles, ampliar servicios y mejorar la atención profesional a mujeres y menores.

88 centros de la mujer en Castilla-La Mancha

La región cuenta actualmente con 88 Centros de la Mujer, la red más extensa de toda España, distribuidos por todas las comarcas, así como 15 recursos de acogida que garantizan protección inmediata tanto a mujeres como a sus hijos e hijas.

Jiménez recordó también que Castilla-La Mancha fue la primera región en España en activar ayudas directas para menores huérfanos por violencia de género, un avance que considera fundamental para «blindar el futuro de quienes también son víctimas directas».

Además, subrayó que la comunidad cuenta con una Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, que definió como una norma «avanzada, sólida y comprometida», situada «a la vanguardia en materia de protección y derechos».

Antes de concluir, Jiménez hizo un llamamiento a la unidad para combatir la violencia de género y lanzó un mensaje directo a quienes niegan su existencia o tratan de minimizarla. «Desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y desde el Gobierno de Emiliano García-Page no vamos a permitir retrocesos ni que se cuestionen décadas de avances», advirtió.

En su intervención, rechazó «rotundamente» el uso de la igualdad como arma política y defendió que la lucha contra la violencia machista debe ser un compromiso conjunto de instituciones, partidos y sociedad.