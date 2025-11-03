Suscribete a
El PSOE lamenta que Mazón se vaya «tarde y mal» y se quede Núñez: «Es la mala noticia que tienen los castellanomanchegos»

Sergio Gutiérrez ha lamentado que 'El Mazón de La Mancha' no haya sido capaz durante todo este año de exigir una petición de responsabilidades al PP de Valencia

El secretario regional de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez
El secretario regional de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez ABC

ABC

El secretario regional de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha lamentado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se vaya «tarde y mal» y sin embargo se quede el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien, según ha ... lamentado Gutiérrez, durante un año no ha hecho ningún solo reproche al ya dimitido presidente valenciano.

