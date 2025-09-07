El PSOE ve «indignante e irresponsable» que Núñez se oponga a la quita ya que «perjudica de forma directa al mundo rural»

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha reprochado este domingo al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, su negativa a apoyar la condonación de cerca de 5.000 millones de euros de deuda pública a la comunidad autónoma, una postura que ha calificado de «indignante e irresponsable» y que, a su juicio, perjudica de manera directa al medio rural de la región.

Durante su visita a las fiestas patronales de Paredes de Escalona (Toledo), Gutiérrez se ha preguntado «cómo es posible que alguien que aspira a presidir Castilla-La Mancha se oponga a que su tierra y sus ciudadanos reciban una quita tan importante, máxime cuando esa deuda proviene de la mala gestión del PP durante los años de gobierno de Cospedal». El dirigente socialista ha recordado que la cantidad que el Estado plantea perdonar es prácticamente la misma que generó el Ejecutivo autonómico de María Dolores de Cospedal, lo que a su juicio convierte esta operación en una «oportunidad histórica» para liberar recursos destinados a los servicios básicos en pueblos y comarcas.

El líder socialista ha subrayado que la posición de Núñez «es un regalo a Madrid y una traición a Castilla-La Mancha», asegurando que «es un alivio financiero sin precedentes que permitiría mejorar la sanidad, la educación y las infraestructuras en el mundo rural». En este sentido, ha acusado al presidente del PP de carecer de liderazgo y actuar «por seguidismo y sumisión a sus jefes en Génova, incapaz de defender los intereses reales de esta tierra».

Noticia Relacionada Page aplaude la quita pero cree «no es progresista» negociar con Cataluña de forma unilateral Javier Guayerbas El presidente de Castilla-La Mancha también pone el acento en los populismos: «Son el mal de nuestros tiempos y se combaten con el consenso»

Gutiérrez ha insistido en la contradicción que supone, en su opinión, reclamar más servicios públicos y, al mismo tiempo, rechazar la mayor quita financiera que se le ha planteado nunca a Castilla-La Mancha. «¿Qué credibilidad puede tener quien exige constantemente recursos para la región y luego se opone a un alivio que ahorraría más de 750 millones de euros en intereses durante la próxima década?», se ha preguntado.

«Reivindicaciones históricas de la región»

El responsable socialista en Toledo ha puesto en valor que los criterios elegidos por el Gobierno central para esta condonación responden a reivindicaciones históricas de la región, como la lucha contra la despoblación y la dispersión de la población, y ha lamentado que la negativa de Núñez «haga daño directo a los pueblos pequeños y a todas las personas que dependen de unos servicios públicos de calidad».

«Con una mano no se puede exigir mejoras y, con la otra, oponerse a una medida que solo traería ventajas para nuestra tierra», ha sentenciado Gutiérrez, que ha pedido al PP de Castilla-La Mancha «que se lo haga mirar» y deje de «hacer la gracieta oponiéndose a una quita que se debe, precisamente, a la deuda generada por su propia jefa, María Dolores de Cospedal, durante cuatro años de triste recuerdo para esta región».