El PSOE defiende unos Presupuestos «en positivo» frente a la visión «en blanco y negro» de PP y Vox

El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha defendido los Presupuestos regionales para 2026 como «la mejor herramienta para seguir avanzando en una región en positivo», frente a la visión «en blanco y negro» que, según los socialistas, representan PP y Vox con sus ... enmiendas a la totalidad.

El secretario de Organización del PSOE castellanomanchego y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que las cuentas del Ejecutivo de Emiliano García-Page «dan una respuesta ambiciosa a los principales retos sociales y económicos de la región», mientras la oposición «repite los mismos argumentos de confrontación y bloqueo».

Desde la sede regional del partido, Gutiérrez ha valorado que la enmienda de Vox era «previsible», al tratarse de «un partido que no cree en las autonomías», mientras que la del Partido Popular vuelve a ser, en sus palabras, «un ejercicio de incoherencia», ya que «rechaza unos presupuestos respaldados por el consenso social de empresarios, sindicatos y organizaciones agrarias».

El dirigente socialista ha subrayado que los presupuestos del Gobierno regional «mantienen la senda de la estabilidad y el crecimiento», al reforzar los servicios públicos esenciales, ampliar la gratuidad educativa -como la etapa de 2 a 3 años o la primera matrícula universitaria-, impulsar políticas de vivienda pública y reducciones fiscales dirigidas a jóvenes y familias.

En contraste, Gutiérrez ha reprochado al PP que apoye «los presupuestos de las comunidades donde gobiernan que recortan en igualdad, se privatiza la sanidad y se reduce la inversión educativa», y sin embargo «no respalde las cuentas que en Castilla-La Mancha refuerzan derechos y garantizan cohesión social».

PP y Vox: «Modelo de crispación»

El PSOE advierte de que un hipotético gobierno regional encabezado por Paco Núñez y con David Moreno como vicepresidente «condenaría a Castilla-La Mancha al mismo modelo de crispación, recortes y privatizaciones que ya aplican PP y Vox en otras comunidades autónomas».

Según el dirigente socialista, la alternativa que ofrece el Ejecutivo de Page «se basa en el diálogo social, la estabilidad institucional y la modernización de la región», en contraposición a la estrategia de oposición de los partidos conservadores, centrada —ha dicho— en «bloquear, confrontar y desinformar».

Gutiérrez ha concluido que los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 son una «apuesta por la igualdad de oportunidades y la prosperidad compartida», y que «dibujan una región en positivo, moderna y cohesionada frente a la visión regresiva de PP y Vox».