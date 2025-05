El PSOE critica la «falta de coraje» de Núñez por no exigir al PP de Valencia y Murcia que cesen sus ataques en materia de agua

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha enviado una misiva a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, y a los líderes autonómicos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Carlos Mazón y Fernando López Mira en la que califica de «estrambótico» que el presidente regional del PP, Paco Núñez, mandara por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el contenido del Pacto Regional del Agua para exigir su cumplimiento.

En su epístola, el número dos de los socialistas castellanomanchegos considera «estrambótico remitir un texto a dirigentes de otros partidos políticos que, por cierto, ya cuentan con ello y que impulsan una nueva política de agua conforme a las Directivas europeas y las sentencias del Tribunal Supremo, mientras que no se ha tenido el coraje de remitírselo a los dirigentes de tu propio partido».

El dirigente socialista critica que, mientras el Gobierno de España impulsa una política hídrica coherente con el pacto regional y las normativas europeas, Núñez no ha exigido a sus compañeros del PP en el Levante que cesen en sus ataques a decisiones como la reducción de caudales del trasvase. «¿Sabían ustedes que Paco Núñez había firmado un pacto en el que comprometía la palabra del PP a defender los intereses de agua de Castilla-La Mancha frente a otras posiciones políticas como las que, en materia del trasvase Tajo-Segura, están defendiendo ustedes?», plantea en su carta. «Estoy convenido que lo ignoran porque hasta el momento no ha cumplido con la única cláusula del pacto que, como jefe de la oposición, puede ejecutar», concluye.

Gutiérrez lamenta que Núñez permanezca en silencio ante los ataques del PP valenciano y murciano a los nuevos planes de cuenca y a las reglas del trasvase, que priorizan el respeto a los nuevos caudales ecológicos del Tajo. «Si Paco Núñez cumpliera el Pacto firmado les recriminaría su oposición a los nuevos planes de cuenca de nuestros ríos; les afearía las manifestaciones en contra de las nuevas reglas del trasvase que reducen el agua para regar aunque garanticen el agua para beber; les reprocharía que se opongan a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo que nos dan la razón en relación al derecho preferente de la cuenca cedente y a los caudales ecológicos». Y añade: «Si Paco Núñez tuviera valor político, y cumpliera el pacto, les exigiría su apoyo al Tajo, a los nuevos Reales Decretos que deben regularlo y a los cambios legislativos que tienen que seguir produciéndose en el futuro».

La carta finaliza con una crítica directa al PP castellanomanchego y a su presidente por no defender los intereses legítimos de Castilla-La Mancha en materia de agua: «Me despido reafirmando que no compartimos pero entendemos que desde las formaciones políticas del Levante defiendan sus intereses. No entendemos ni compartimos que nuestros intereses no sean defendidos por parte del Partido Popular de Castilla-La Mancha».