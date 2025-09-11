El PSOE contesta a Núñez: «Castilla-La Mancha es un ejemplo nacional en la vuelta a las aulas»

La diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez, ha contestado a las críticas lanzadas por el presidente regional del PP, Paco Núñez, contra un inicio del curso «dramático» en la región. Jiménez ha destacado la diferencia que hay entre el inicio del curso escolar en Castilla-La Mancha y en las regiones del PP y ha señalado al PP que si Núñez quiere hablar de educación pública «empiece mirando a las comunidades donde gobierna y también a la gestión educativa que realizó en esta tierra».

Ha añadido que en comunidades autónomas del PP como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o Castilla y León, el inicio del curso escolar «se traduce en más gastos y en más dificultades para las familias», frente a Castilla-La Mancha, donde «las familias cuentan con medidas que alivian la carga económica». Ha citado medidas impulsadas por el Gobierno de Page como la gratuidad en la educación de 2 a 3 años, el banco de libros que ha ayudado a miles de familias en esta vuelta al cole, el aumento de las becas del comedor y también la gratuidad de los transportes escolares.

Noticia Relacionada Núñez califica de «dramático» el inicio del curso con Page, el más «costoso» de España María José Muñoz El presidente regional del PP reitera que hará gratuita la educación de 0 a 3 años «cuando sea presidente» y critica la «desidia» del Gobierno regional en todo lo relacionado con la educación

Jiménez ha sostenido que Castilla-La Mancha es hoy «ejemplo nacional», y ha reiterado que en las comunidades del PP la vuelta a las aulas «se traduce en más gastos y en más dificultades para las familias», como en Madrid donde «se ha aumentado el gasto en libros y en comedores escolares o también en las tasas universitarias».

Por ello, Jiménez ha advertido que «cuando escuchamos hablar de educación pública al presidente regional del PP, Paco Núñez, nos hacemos la pregunta de quién cree que si gobernase el PP en Castilla-La Mancha la gratuidad de 2 a 3 años sería una realidad. Los mismos que cerraron colegios, no tenemos dudas de que no harían nada de esto».

«La realidad es que al PP no le gusta que a Castilla-La Mancha le vaya bien, no le gusta ver cómo cada día nos despertamos con noticias positivas en materia económica y en materia social», como, por ejemplo, la noticia que hemos conocido este jueves respecto a la creación de empresas en julio, que subió por encima de la media nacional, mientras acumulamos también muy buenas cifras en empleo, y el liderazgo en confianza empresarial y en políticas sociales.

Ha añadido que el PP se ha convertido en un partido «peligroso para nuestra región, que no puede volver a gobernar esta tierra» de la que siempre habla mal,.

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre el nuevo modelo de financiación ha incidido en que la posición de Castilla-La Mancha es clara y así lo viene reivindicando el presidente Page «desde que Rajoy era presidente del Gobierno», defendiendo un sistema de financiación justo, que no beneficie a unas comunidades más que a otras, y «defendiendo los intereses de esta tierra por encima de todas las cosas», ha concluido.