El PSOE avala el presupuesto de Castilla-La Mancha para Agricultura: «Contribuirá a que el sector tenga más oportunidades»

El PSOE respalda el presupuesto de 2026 que la Junta de Castilla-La Mancha dedicará a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural porque «contribuirá a que el sector tenga más oportunidades y a que nuestros pueblos se mantengan vivos como lo demuestran ... año a año las estadísticas».

El diputado Antonio Sánchez Requena destacó este jueves, antes de la Comisión en las Cortes, la apuesta por la innovación de las explotaciones, el regadío eficiente y el relevo generacional. Además, tiene «un claro compromiso con la ganadería»; con el sector vitivinícola, que es «referente»; y con los productos agroalimentarios, una «seña de identidad».

Asimismo, recordó que desde que Page es presidente regional, allá por 2015, las exportaciones han crecido un 75 por ciento y la renta agraria un 30, añadiendo que en Castilla-La Mancha somos «líderes en la incorporación de los jóvenes al campo» y, por tanto, «los resultados avalan la estrategia».