El PSOE asegura que defiende unos presupuestos «de progreso y avance» para Castilla-La Mancha frente al modelo «de recortes» del PP

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha subrayado que los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026, que esta semana han estado desgranando los distintos consejeros del Gobierno regional en el parlamento, «vienen a seguir la ... senda de progreso y de avance que la región inició en el año 2015 con las políticas del presidente Emiliano García-Page».

Abengózar ha asegurado que el presupuesto para el próximo año «va a seguir impulsando esta región económica y socialmente», con unas políticas «que han hecho que Castilla-La Mancha esté en los mejores rankings».

En este sentido ha recordado que la comunidad autónoma «crece económicamente por encima de la media nacional y hemos reducido el paro encontrado a más de la mitad», además de mantener «una apuesta firme por las políticas de bienestar», a las que el Gobierno regional destina «el 72% del presupuesto».

Un PP, «alejado de la Castilla-La Mancha real»

Frente a este modelo, ha señalado, «estamos viendo un PP que no tiene hoja de ruta y lo vuelven a demostrar una vez más en estos presupuestos». En este sentido, ha criticado que los populares comenzaran «con una enmienda a la totalidad realizada a través de inteligencia artificial» que, según ha dicho, nada tiene que ver «con la Castilla-La Mancha real».

Abengózar ha insistido en que el Partido Popular «está demostrando, una vez más, comparecencia tras comparecencia, que no tiene modelo para esta región», y que cuando dejan ver cuál sería su propuesta «es el que ya abandonamos en el 2015».

La portavoz socialista ha concluido recordando que aquel era «un modelo de región que recortaba a Castilla-La Mancha, que menospreciaba a su gente, que la asfixiaba económicamente y que desmontó los servicios públicos de calidad que ahora, sin embargo, tenemos en Castilla-La Mancha».