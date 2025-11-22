Suscribete a
El PSOE asegura que defiende unos presupuestos «de progreso y avance» para Castilla-La Mancha frente al modelo «de recortes» del PP

La portavoz socialista destaca que el 72% del presupuesto de 2026 se destina a políticas de bienestar y critica que el PP «no tenga hoja de ruta» y vuelva al modelo de 2015

Abengózar (PSOE) pide la dimisión de Núñez por mentir y manipular: «Demuestra no estar a la altura»

Ana Isabel Abengózar, portavoz del PSOE en las Cortes regionales
ABC

Toledo

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha subrayado que los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026, que esta semana han estado desgranando los distintos consejeros del Gobierno regional en el parlamento, «vienen a seguir la ... senda de progreso y de avance que la región inició en el año 2015 con las políticas del presidente Emiliano García-Page».

