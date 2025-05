El PSOE alerta de que Toledo está «al borde del colapso turístico»

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha advertido este jueves en rueda de prensa de que Toledo se encuentra «al borde del colapso turístico», mientras el alcalde, Carlos Velázquez, «sigue de perfil». Ante esta situación, ha reclamado la puesta en marcha inmediata de un Plan Estratégico de Turismo y la convocatoria urgente de la Mesa por el Turismo, con el fin de debatir soluciones a lo que ha calificado como una «situación absolutamente insostenible».

«Nos da igual cómo lo llamen, Mesa por el Turismo o Consejo de Turismo como lo ha llamado el concejal del área, lo importante es que se convoque de inmediato», ha insistido De la Cruz, quien ha criticado que el alcalde haya eliminado los canales de participación ciudadana en materia turística. A su juicio, los problemas que presenta la ciudad «se han duplicado en estos dos años» de mandato del equipo de gobierno formado por PP y Vox.

Dos años después del inicio de la legislatura, ha denunciado que Toledo sigue sin Plan Estratégico de Turismo, sin hoja de ruta y sin datos oficiales que respalden las medidas anunciadas. «No hay modelo de ciudad ni modelo turístico. El único dato real es que las pernoctaciones han bajado por segundo año consecutivo. En febrero, la caída fue del 12% y, en comparación con 2024, del 7,1%. Esa es la realidad», ha subrayado.

La portavoz socialista ha insistido en la urgencia de reactivar la Mesa por el Turismo y también en la necesidad de convocar la Comisión de Transparencia, que preside el propio concejal de Turismo, José Manuel Velasco, para que explique públicamente la gestión de la tasa turística y el aumento de autobuses turísticos en el Casco Histórico, «sin control aparente».

«Queremos saber quién los controla y cuál es su protocolo, cuánto recauda el Ayuntamiento, quién paga la tasa, qué sanciones se han impuesto, y que todo esté respaldado por informes técnicos e intervención. No nos vale que el concejal diga que 'se está recaudando mucho' sin mostrar ni un papel», ha reclamado.

Ordenanza de viviendas turísticas

De la Cruz ha cuestionado también la falta de transparencia en la aplicación de la nueva ordenanza de viviendas turísticas, que entró en vigor hace semanas y de la que, según ha afirmado, no se ha informado absolutamente nada.

«¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Dónde está el censo? ¿Dónde está el control de plataformas? ¿Dónde están los datos de cumplimiento? No hay transparencia, no hay cifras, no hay evaluación. Una ordenanza sin fiscalización no es una herramienta, es un titular de prensa», ha criticado.

A su juicio, esta es la forma de hacer política del PP en Toledo: «Legislar para aparentar, pero no para transformar. Aprueban ordenanzas para la foto, pero no para la ciudad».

En esa misma línea, ha lamentado la falta de información sobre la consulta pública de la futura ordenanza de turismo, cuyo plazo finalizó el pasado 25 de abril.

«Casi un mes después, seguimos sin saber qué participación ha habido, qué propuestas se han recibido ni qué piensa hacer el gobierno con ellas», ha señalado la portavoz socialista, que también ha exigido conocer los datos reales de recaudación tanto de la tasa turística como de la zona magenta.

«El PSOE quiere cifras oficiales: cuánto se ha ingresado, en qué se está gastando, y qué beneficios va a suponer para los barrios, la limpieza, la conservación del patrimonio o el pequeño comercio. Porque si no hay mejoras visibles, lo único que estará haciendo el alcalde es recaudar por recaudar», ha concluido.

Escandalosa« situación de la señalética

Otro de los puntos abordados por De la Cruz ha sido la gestión de la movilidad turística en el Casco Histórico, que considera ineficaz y descontrolada. Ha denunciado que «es habitual ver autobuses atascados en el Casco, el 'TukTuk' del amigo del alcalde circulando sin restricciones o furgonetas de reparto conviviendo con los vecinos», todo ello sin que el gobierno local haga cumplir la ordenanza de movilidad vigente.

Además, ha calificado de «escandalosa» la situación de la señalética turística, por la ausencia de un plan serio de orientación para los visitantes. «No hay itinerarios alternativos, ni señalización clara, ni medidas para repartir los flujos turísticos. Ni siquiera este alcalde hace respetar la ordenanza de señalética que existe», ha remarcado.

Plan de Sostenibilidad Turística, sin información

Por último, la portavoz del PSOE ha recordado que el anterior gobierno local dejó aprobado un Plan de Sostenibilidad Turística con una inversión superior a 4 millones de euros, sobre cuya ejecución no se ha informado desde el actual equipo de gobierno, más allá del anuncio sobre la remodelación del entorno del Granadal.

Una actuación que, según ha advertido, también plantea dudas sobre su impacto en la movilidad, dado que actualmente es uno de los puntos de llegada y estacionamiento de autobuses turísticos. «No sabemos cómo van a resolver eso», ha añadido.

