Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Zelenski visitará España este noviembre y se reunirá con Sánchez

El proyecto «Estabilización de las cuevas antrópicas urbanas en Tomelloso», nominado a los EUmies Awards 2026

El Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea-Premios Mies van der Rohe (EUmies Awards) reconoce la excelencia en las obras arquitectónicas construidas en Europa

Tomelloso, un laberinto con 2.500 cuevas a 12 metros de profundidad

Las cuevas antrópicas urbanas de Tomelloso
Las cuevas antrópicas urbanas de Tomelloso ABC

F. Malara

Toledo

El proyecto 'Estabilización de sistema de cuevas antrópicas urbanas en Tomelloso' ha sido nominado para los EUmies Awards 2026, los premios que reconocen, los años impares, la excelencia en las obras arquitectónicas construidas en Europa (Arquitectura y Emergente) y, los años pares, los ... trabajos finales de grado de arquitectos recién graduados (Talento Joven).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app