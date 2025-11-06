El proyecto «Estabilización de las cuevas antrópicas urbanas en Tomelloso», nominado a los EUmies Awards 2026

El proyecto 'Estabilización de sistema de cuevas antrópicas urbanas en Tomelloso' ha sido nominado para los EUmies Awards 2026, los premios que reconocen, los años impares, la excelencia en las obras arquitectónicas construidas en Europa (Arquitectura y Emergente) y, los años pares, los ... trabajos finales de grado de arquitectos recién graduados (Talento Joven).

Los autores del trabajo de Tomelloso son Juan Alonso Aperte, geólogo y profesor de la Escuela de Arquitectura de Toledo; José Antonio Aguado Benito, arquitecto e integrante también del equipo docente de la Escuela de Arquitectura; y Francisco Javier Vellés Montoya, arquitecto, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.

Ubicado en el barrio de Esperanza del municipio de Tomelloso, el proyecto de estabilización surgió como medida de emergencia para prevenir el inminente colapso de un sistema de cuevas de más de 40 metros de longitud, con luces que a menudo superan los 12 metros y que se encontraban en avanzado estado de deterioro.

Se trata de una regeneración urbana sostenible que emplea técnicas económicas replicables por maestros constructores locales, utilizando materiales de la zona, como cal y áridos, procedentes de la propia cueva. Esto reduce la huella de carbono y preserva el equilibrio hídrico del subsuelo, esencial para la estabilidad de las cuevas. La propuesta emplea estructuras eficientes con técnicas tradicionales, solucionando un grave problema de inseguridad provocado por los derrumbes, que habían llevado al abandono del barrio ya degradado.

El origen de estas cavidades

El origen de estas oquedades se remontan a principios del siglo XX, en una época marcada por una economía prácticamente de subsistencia en la que la extracción de arena para luego venderla a las fábricas de terrazo se convirtió en un modo de vida. Una actividad que comenzó a desvanecerse con el desarrollismo de los años sesenta. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas fueron taponadas, agravando la situación.

Esta extracción de áridos hoy representa una amenaza para la seguridad de los hogares, dotaciones y viales de la ciudad manchega, y constituyen uno de los mayores retos urbanísticos y sociales de la región porque, a diferencia de las bodegas subterráneas tradicionales, que tienen estabilidad estructural, se llevaron a cabo sin ningún tipo de regulación ni planificación urbana, lo que dio lugar a un trazado irregular y caótico.

Debido a la existencia de estas cavidades, desde 2021, Tomelloso ha sufrido tres colapsos estructurales con cinco viviendas afectadas, tres de las cuales quedaron en estado de ruina. La cueva, originalmente con dos niveles superpuestos, había sufrido sucesivos derrumbes internos y desprendimientos de rocas, con la bóveda gravemente dañada y reducida de tamaño, e incluso agrietada por el sistema de alcantarillado urbano.

Ante la alarma generada por estos derrumbes y ante el temor de que se produjeran en cadena, el Ayuntamiento de Tomelloso firmó en 2022 un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha para cartografiar y estudiar el estado de las cuevas, y el año pasado firmaron un segundo apoyo para seguir trabajando en la estabilización de estos terrenos.

Propuesta de estabilización

Ahora, ese trabajo se ha visto reconocido con la nominación a los Premios de Arquitectura Contemporánea de la UE. Un proyecto desarrollado sobre una ubicación muy desfavorable, ya que discurre bajo varios edificios y la Avenida del Príncipe Alfonso, una vía muy transitada que conecta la autovía con el polígono industrial.

La propuesta de estabilización consiste en rociar los muros con cal, construir pilares de mampostería para acortar la luz y levantar un muro aligerado mediante arcos parabólicos que evitan la apariencia de tracción como soporte lineal para la bóveda agrietada.

Los pilares y el muro tienen una capa exterior de ladrillo macizo y un relleno de hormigón elaborado con escombros reciclados de los bloques de roca caídos y mortero de cal, y los pilares hiperboloides se abren en los extremos para evitar el punzonamiento y el hundimiento, respectivamente.

La forma diabólica dirige la presión hacia el interior, evitando el abombamiento común en muros de carga multicapa. El uso de cal, en lugar de cemento, permite un equilibrio hídrico más natural y la fijación de CO₂.

EUmies Awards 2026

La 19ª edición de los EUmies Awards, apoyada por el Programa Europa Creativa,reúne 410 obras procedentes de 40 países y 143 regiones, seleccionadas por asociaciones nacionales, expertos independientes y un Comité Asesor. Las nominaciones reflejan el panorama arquitectónico europeo más reciente, conobras construidas entre mayo de 2023 y abril de 2025.

A partir de esta lista inicial, el jurado seleccionará 40 proyectos en enero de 2026, de los cualessiete finalistas se anunciarán en febrero. En la primavera, los miembros del jurado visitarán las obras finalistas antes de anunciar los ganadores en abril de 2026, durante una ceremonia en Oulu (Finlandia), una de las Capitales Europeas de la Cultura 2026.

Finalmente, la ceremonia de entrega se celebrará en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona en mayo de 2026.