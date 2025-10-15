Suscribete a
ABC Premium

La provincia de Cuenca ha recibido 40 millones del Gobierno de España para la reconstrucción de los estragos de la dana de 2024

Se llevarán a cabo alrededor de 160 actuaciones en 40 municipios, así como en varios tramos de la red viaria provincial, con especial importancia en la reparación de carreteras y caminos rurales, redes de saneamientos, calles…

Mari Luz Fernández y Milagros Tolón durante la rueda de prensa
Mari Luz Fernández y Milagros Tolón durante la rueda de prensa abc

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha informado este miércoles sobre las ayudas concedidas a la provincia de Cuenca por la DANA que afectó gravemente a la región el pasado año. La delegada ha estado acompañada por la ... subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández, quien ha coordinado desde el primer momento la atención a los municipios afectados y la tramitación de las ayudas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app