«Este Día de la Región no tenemos nada que celebrar»: protesta de los trabajadores de ambulancias ante el palacio de congresos de Albacete

Trabajadores del transporte sanitario se han concentrado este sábado a las puertas del Palacio de Congresos de Albacete -donde se ha celebrado el acto institucional del Día de la Región- y han anunciado tres nuevos días de paros (16, 17 y 18 de junio) y una manifestación -el próximo 11 de junio- en la ciudad de Toledo. Convocados por UGT y CCOO, insisten en que -a pesar de las afirmaciones de los responsables regionales de Sanidad- el servicio no cuenta con la suficiente dotación económica

El centenar de trabajadores concentrados han mostrado su rechazo a la actitud de la Junta y el Sescam en el conflicto laboral que mantienen los más de 2.000 profesionales de las ambulancias. Convocados por UGT y CCOO, han vuelto a exigir al Gobierno regional que ponga sobre la mesa el dinero que hace falta para que este servicio público -adjudicado a empresas externas y que está en trámites de licitarse- cuente con la suficiente financiación como para que estas plantillas vean mejoradas sus condiciones laborales. Recuerdan que sus salarios están congelados desde 2012 y que, hoy por hoy, realizan «agotadoras» jornadas laborales de más de 2.100 horas al año.

El responsable del sector en UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Serafín García, acusaba al Sescam de estar mintiendo a la ciudadanía. «Dicen que el servicio cuenta con la suficiente dotación económica pero es mentira. El recurso que interpusimos ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales les obligó a sacar una nueva licitación con 11 millones de euros más, dinero que sigue siendo -no obstante- insuficiente». «También engañan cuando dicen que no conocían el convenio colectivo que estábamos negociando los sindicatos con las empresas. Esto es mentira igualmente. Lo conocían desde el minuto cero, desde que se abrió la mesa de negociación en diciembre de 2022».

Serafín García denuncia las presiones y amenazas que han sufrido las empresas concesionarias por parte de la Junta para no firmar el convenio colectivo en el que se contemplaban las mejoras laborales para estos profesionales. Del mismo modo lamentaba que hay recursos y servicios que se están quitando. «Hoy –Día de la Región- nosotros no tenemos nada que celebrar porque nos están haciendo el juego sucio».

Instaba al Ejecutivo de Castilla-La Mancha y al presidente a que atienda como se merece al transporte sanitario. «Si no, que conviertan a este en un servicio público, tal y como acaba de decidir la comunidad de Navarra, pero que no jueguen con nosotros». El responsable de UGT apunta que las demandas del colectivo son «muy razonables» y «justas» después de haber estado 13 años con el sueldo congelado: incrementos salariales del 3,3% anual y una reducción de la jornada y es que, actualmente, «el precio hora de un trabajador del transporte sanitario es la mitad que el precio hora de un enfermero o enfermera, quienes hacen 1.488 horas, muchas menos que nosotros. Y no es que queramos cobrar como una enfermera, como va diciendo el Sescam».

Por su parte, el secretario de Acción Sindical FSC CCOO CLM, Graciano Escuderos Cano, ha insistido en que la Administración y las empresas se tienen que sentar para poner fin de una vez por todas a este conflicto, cuyos únicos perjudicados y perjudicadas son los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario de esta región, que llevan con sus sueldos congelados desde 2012.

Graciano Escuderos ha recordado además que hay un preacuerdo de convenio firmado con las empresas y, por tanto, «no podemos dejar de señalarlas porque tienen beneficios y margen para asumir los compromisos del preacuerdo».

Por lo tanto, la FSC de CCOO CLM tiene claro que en la solución al conflicto deben implicarse ambas partes, tanto el Sescam como las empresas, lamentando también Graciano Escuderos que cuando la administración opta por adjudicar la prestación de servicios públicos a la empresa que hace la oferta económica más baja esto sólo se traduce en recortes y malas condiciones para los trabajadores y trabajadoras que son quienes al final hacen posible que la ciudadanía reciba el servicio.