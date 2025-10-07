Suscribete a
Al menos dos desaparecidos y tres obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Se prorroga el Concierto Social para Residencias de Mayores con 240 millones hasta noviembre de 2027

Se trata de 8 millones de euros para cubrir todas las estancias temporales durante y 7,3 millones de euros para las plazas de centro de día para los dos próximos años

Castilla-La Mancha actualiza el precio de las plazas de grado 3 de dependencia en residencias de mayores

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, este martes en el Palacio de Fuensalida JCCM
María José Muñoz

María José Muñoz

Toledo

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes prorrogar el Concierto Social para el mantenimiento de la Red Pública de Residencias de personas mayores con 240,1 millones de euros. La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha ... explicado que el concierto, que ha finalizado tras cuatro años en vigor, se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2027.

