Se prorroga el Concierto Social para Residencias de Mayores con 240 millones hasta noviembre de 2027

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes prorrogar el Concierto Social para el mantenimiento de la Red Pública de Residencias de personas mayores con 240,1 millones de euros. La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha ... explicado que el concierto, que ha finalizado tras cuatro años en vigor, se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2027.

Un total de 224 millones irá a todo lo relativo a las plazas del concierto social en materia residencial, 8 millones de euros para cubrir todas las estancias temporales durante estos dos años y 7,3 millones de euros para las plazas de centro de día también para estos dos años. Torijano ha subrayado que se produce una subida presupuestaria progresiva desde el año 2015 de 31,3%.

Ha añadido que Castilla-La Mancha está entre las comunidades autónomas con mayor cobertura, con mayor número de plazas públicas, y ha señalado que «por segundo año consecutivo somos la comunidad autónoma que lideramos ese ranking de mejor gestión en materia de dependencia». «Es un derecho garantizado en nuestra comunidad autónoma y así queremos que siga siéndolo, con colaboración público-privada con la que llevamos con todas las empresas que gestionan estos centros residenciales y que a través de este concierto social damos estabilidad también económica y también por supuesto generamos empleo«.

La consejera también ha anunciado que se ha aprobado la convocatoria ordinaria de subvenciones a las entidades en el ámbito de la discapacidad para el año 2026, con un monto total de 71,1 millones de euros. Por cuarto año consecutivo se van a resolver los expedientes antes de que finalice 2025, que supone que «las entidades que mantienen toda nuestra red en Castilla-La Mancha para las personas con discapacidad, desde el mismo 1 de enero van a empezar ya a recibir estas subvenciones».

La consejera ha apuntado que «son más de 141 entidades privadas las que sin ánimo de lucro podrán beneficiarse de estas ayudas» y que la cuantía de más de 71 millones de euros, «genera un gran impacto directo en la vida de miles de personas». Una cuantía que supone «un incremento presupuestario también importante con respecto al 2025» con «5,1 millones de euros más que el año pasado, un incremento, un aumento de un 7,7% respecto al 2025«.

«En estos diez últimos años hemos pasado de un incremento de una financiación de 40,3 millones de euros a 71,1 millones de euros«, ha dicho y ha reivindicado el trabajo directo »con las entidades del tercer sector«, lo que facilita la »estabilidad de empleo y laboral, y por supuesto de financiación a estas entidades, además de garantizar el apoyo que necesitan a todas las familias con personas con discapacidad«, recordando los acuerdos con entidades del tercer sector, concretamente Cermi Castilla-La Mancha y Plena Inclusión Castilla-La Mancha, »para podernos adaptar a los convenios colectivos de los profesionales«.