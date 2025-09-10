El programa 'Mujeres que lideran Castilla-La Mancha' apoya el liderazgo femenino en el ámbito empresarial

El Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, va a poner en marcha el año próximo un programa pionero en la región, 'Mujeres que lideran Castilla-La Mancha', para apoyar e impulsar proyectos que fomenten e incentiven la presencia de la mujer en el ámbito directivo, económico y empresarial en la Comunidad Autónoma. Así lo ha anunciado la consejera del área, Patricia Franco, que ha señalado que este programa será una de las novedades del año próximo en los presupuestos de la Junta de Comunidades, en la Consejería, y que estará dotado con 200.000 euros.

Patricia Franco ha realizado este anuncio en el Encuentro Empresarial de Amepap en la Feria de Albacete, donde ha anticipado también que mañana tendrá lugar el primero de los encuentros de trabajo del Pacto 'Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', «en concreto la reunión de la mesa del Eje 1, la correspondiente al tejido económico y productivo de la región, y será el inicio de los trabajos para el diseño de una estrategia que firmará el presidente García-Page junto a los agentes sociales a finales de este año, y que nos va a permitir poner la mirada en el año 2030 para dibujar la región en que nos queremos convertir», ha indicado.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Patricia Franco ha destacado la oportunidad de compartir este encuentro empresarial, tradicional ya en el marco de la Feria de Albacete, por primera vez con la nueva presidenta de Amepap, Vanesa Serrano, a quien ha tendido la mano del Gobierno regional para seguir trabajando para impulsar la visibilidad y la presencia de la mujer en el ámbito empresarial, en especial en los puestos de responsabilidad, de liderazgo y de responsabilidades directivas.

En este sentido, la consejera ha valorado que la nueva línea de apoyo a la actividad de las personas trabajadoras autónomas en la región puesta en marcha este año por el Gobierno regional, la Tarifa Plana Plus, haya cerrado el plazo de solicitud con más de 10.500 peticiones en sus cuatro líneas, y que, de ellas, prácticamente una de cada cuatro se haya elevado desde la provincia de Albacete. «Son 2.776 las peticiones que se han registrado en la provincia de Albacete, y de ellas, prácticamente la mitad son de mujeres», ha señalado Patricia Franco, valorando además que, «dentro de ese total, una de cada cuatro solicitudes corresponde a mujeres jóvenes que se encuentran en sus tres primeros años de actividad».