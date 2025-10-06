La producción industrial descendió un 0,2% en agosto en Castilla-La Mancha

El Índice General de Producción Industrial (IPI) descendió un 0,2% en su tasa interanual en el mes de agosto en Castilla-La Mancha, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos mismos datos indican que en lo que va de año la producción se ha mantenido invariable.

Noticia Relacionada El IPC se mantiene en el 2,4% en Castilla-La Mancha en agosto ABC El precio de la vivienda ha subido un 6% con respecto a agosto de 2024

A nivel nacional, el IPI subió un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,1 puntos inferior a la de julio (+2,5%).

Con el avance de agosto, la producción industrial encadena tres meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 3,4% interanual el pasado mes de agosto, tasa siete décimas superior a la de julio.

En términos mensuales (agosto sobre julio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, con lo que ya encadena dos meses de caídas tras haber registrado en julio un descenso del 0,4%.

Por sectores, los bienes de equipo fueron los únicos que presentaron una tasa mensual positiva, del 2,6%, en tanto que los bienes intermedios registraron el mayor retroceso (-1,5%).