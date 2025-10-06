Suscribete a
ABC Premium

La producción industrial descendió un 0,2% en agosto en Castilla-La Mancha

Estos mismos datos indican que en lo que va de año la producción se ha mantenido invariable

La producción industrial baja un 0,8% en mayo y suma dos meses en negativo

La producción industrial descendió un 0,2% en agosto en Castilla-La Mancha

ABC

El Índice General de Producción Industrial (IPI) descendió un 0,2% en su tasa interanual en el mes de agosto en Castilla-La Mancha, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos mismos datos indican que en lo que va de año la producción se ha mantenido invariable.

Noticia Relacionada

A nivel nacional, el IPI subió un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,1 puntos inferior a la de julio (+2,5%).

Con el avance de agosto, la producción industrial encadena tres meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 3,4% interanual el pasado mes de agosto, tasa siete décimas superior a la de julio.

En términos mensuales (agosto sobre julio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, con lo que ya encadena dos meses de caídas tras haber registrado en julio un descenso del 0,4%.

Por sectores, los bienes de equipo fueron los únicos que presentaron una tasa mensual positiva, del 2,6%, en tanto que los bienes intermedios registraron el mayor retroceso (-1,5%).

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app