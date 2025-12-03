Prisión permanente revisable para la madre acusada de asesinar a su recién nacido tirándole a la basura en Elche de la Sierra (Albacete)

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a C.N.G. a la pena de prisión permanente revisable por el asesinato de su bebé recién nacido, al que arrojó en una bolsa de basura en su vivienda ubicada en ... la localidad albaceteña de Elche de la Sierra. La sentencia contempla la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco. La sentencia es recurrible en un plazo de 10 días ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Además de la pena principal, la Audiencia impone a la acusada la privación de la patria potestad respecto de su otra hija, así como la prohibición de comunicarse y aproximarse a la menor o a su domicilio, centro de estudios o cualquier lugar que frecuente, a menos de 500 metros, durante 31 años. El régimen de visitas, comunicación y estancia que pudiera existir queda igualmente suspendido mientras dure el cumplimiento de la pena. Una vez cumplida la condena de prisión, deberá someterse a una medida de libertad vigilada durante diez años.

La mujer también ha sido condenada al pago de las costas procesales y a indemnizar a su otra hija con 50.000 euros y al padre del bebé con 100.000 euros por los daños derivados de la muerte del recién nacido.

La sentencia llega tras la declaración de culpabilidad del jurado popular el pasado 27 de noviembre, tras un juicio que se prolongó durante 10 días. Durante las sesiones, los integrantes del tribunal popular dieron por acreditado acreditado el relato recogido en el escrito de la Fiscalía.

Según la acusación, la mujer, embarazada desde abril de 2022, dejó de acudir a las citas con el servicio de Obstetricia del Hospital de Hellín en la segunda mitad del embarazo, evitando los controles médicos y afirmando a su marido y familiares, ajenos a la gestación, que había sufrido un aborto espontáneo.

En enero de 2023, a las 39 semanas de gestación, comenzó el parto «con pleno conocimiento de su estado», dado que ya había sido madre anteriormente. En lugar de solicitar ayuda, dio a luz sola en el baño de su domicilio «con la intención de que nadie se enterara del nacimiento de su hijo y acabar con su vida», expuso la Fiscalía.

Tras nacer el bebé, «vivo y en buen estado de salud», la madre cortó el cordón umbilical y lo arrojó al cubo de basura de la vivienda, donde lo dejó morir. Esa misma noche, cuando su suegra advirtió la presencia de sangre en el suelo, la acusada alegó haber tenido una menstruación «muy abundante y dolorosa», motivo por el que su marido decidió trasladarla al Hospital de Hellín.

En el centro hospitalario, la mujer negó en repetidas ocasiones haber estado embarazada o haber dado a luz. El recién nacido falleció esa noche por un fallo cardiorrespiratorio derivado de un shock hipovolémico, hipotermia y asfixia.