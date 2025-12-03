Suscribete a
tribunales

Prisión permanente revisable para la madre acusada de asesinar a su recién nacido tirándole a la basura en Elche de la Sierra (Albacete)

La Audiencia Provincial de Albacete aplica la agravante de parentesco e impone también a la acusada la retirada de la patria potestad de su otra hija a la que tendrá que indemnizar con 50.000 euros. Al padre del bebé tendrá que compensarle con 100.000 euros por los daños morales

El jurado popular declara culpable a la madre acusada de asesinar a su bebé recién nacido en Albacete

El juicio contra C.N.G. se desarrolló en la Audiencia de Albacete y se prolongó durante 10 sesiones
El juicio contra C.N.G. se desarrolló en la Audiencia de Albacete y se prolongó durante 10 sesiones

F.F.

Toledo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a C.N.G. a la pena de prisión permanente revisable por el asesinato de su bebé recién nacido, al que arrojó en una bolsa de basura en su vivienda ubicada en ... la localidad albaceteña de Elche de la Sierra. La sentencia contempla la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco. La sentencia es recurrible en un plazo de 10 días ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

