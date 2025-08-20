Los presupuestos participativos de Cuenca reciben 47 propuestas

Un total de 47 propuestas se han recibido para los Presupuestos Participativos 2025 del Ayuntamiento de Cuenca en el periodo estipulado, las cuales han pasado ahora a la siguiente fase para su estudio de viabilidad por parte de la Comisión Técnica, que se desarrollará hasta el 27 de agosto.

El concejal de Participación Ciudadana y Barrios y Pedanías, Alberto Castellano Barragán, ha explicado que se pueden consultar los proyectos presentados en la web decide.cuenca.es.

Castellano ha recordado que la cuantía consignada, que vuelve a ser el diez por ciento del Capítulo 6 de Inversiones, es de un total de 331.000 euros, de los cuales 33.100 euros son para gastos de gestión de los proyectos. Por lo tanto, la cuantía específica para los proyectos en sí es de 297.900 euros.

Una vez que la Comisión Técnica realice el estudio de viabilidad de las propuestas recibidas, la validación de las seleccionadas por parte de la Mesa de Presupuestos Participativos será el día 28 de agosto, publicándose éstas el 1 de septiembre.

Seguidamente, del 2 al 14 de septiembre se extenderá el periodo de votación de las propuestas por parte de la ciudadanía y el 15 de septiembre se publicarán las propuestas seleccionadas para comenzar los trámites administrativos correspondientes para su desarrollo.

El edil ha puesto en valor «el gran recibimiento una vez más de esta iniciativa, que cuenta con una amplia participación por parte de la ciudadanía, que colabora así en la puesta en marcha de proyectos en la ciudad«.