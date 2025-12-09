Suscribete a
Cancelan la rueda de prensa de María Corina Machado previa a la recogida del Nobel de la Paz

El presupuesto de la UCLM para 2026 aumenta un 7,3% hasta los 357,2 millones de euros

El apartado de inversiones recoge una partida de 18,6 millones de euros que contemplan, entre otras actuaciones, la reprogramación en infraestructura e investigación del futuro campus biosanitario de Ciudad Real

La UCLM abre hasta el 9 de enero la convocatoria de sus programa para la movilidad internacional de estudiantes

El Consejo de Gobierno aprueba el presupuesto 2026 de la UCLM
El Consejo de Gobierno aprueba el presupuesto 2026 de la UCLM

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), reunido este martes en el Campus de Ciudad Real bajo la presidencia de su rector, Julián Garde, ha aprobado el proyecto de presupuestos de la institución académica para el ejercicio 2026 que asciende a ... 357.215.000 euros, lo que supone un incremento del 7,3 % respecto al anterior que fue de 332,8 millones. De los 24,4 millones de aumento, el 50% va destinado a nuevo gasto de actuaciones en el capítulo de inversiones y el resto, principalmente, a la subida de los costes de personal y cotizaciones a la Seguridad Social, con 11 millones de euros con respecto al ejercicio anterior.

