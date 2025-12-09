El presupuesto de la UCLM para 2026 aumenta un 7,3% hasta los 357,2 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), reunido este martes en el Campus de Ciudad Real bajo la presidencia de su rector, Julián Garde, ha aprobado el proyecto de presupuestos de la institución académica para el ejercicio 2026 que asciende a ... 357.215.000 euros, lo que supone un incremento del 7,3 % respecto al anterior que fue de 332,8 millones. De los 24,4 millones de aumento, el 50% va destinado a nuevo gasto de actuaciones en el capítulo de inversiones y el resto, principalmente, a la subida de los costes de personal y cotizaciones a la Seguridad Social, con 11 millones de euros con respecto al ejercicio anterior.

Presentado a propuesta del Vicerrectorado de Economía y Planificación Estratégica, su responsable, Francisco Sáez, ha recordado que estas son las últimas cuentas ratificadas en el marco del contrato-programa establecido con la Junta de Comunidades para el periodo 2022-2026. Para su elaboración, el vicerrector ha explicado que se ha tenido en cuenta la transferencia nominativa fijada en 235,1 millones de euros, con los que se da cobertura a los costes salariales de los empleados públicos -incluida la subida salarial del 1,5 %- y a la compensación por la primera matrícula gratuita, que alcanza un valor estimado de 3,5 millones de euros.

Junto a la nominativa, Sáez se ha referido a los otros pilares a tomar en consideración: los costes de personal de estructura, el retorno comunitario, al que hay asociado una partida de previsión de gasto financiada con fondos comunitarios de 26,3 millones de euros y otra de ingresos de 31,5 millones; y los ingresos por matrículas oficiales, de 25 millones de euros.

Plan de Inversiones

En alusión al Plan de Inversiones, autorizado también por el Consejo de Gobierno, los presupuestos recogen una partida de 18,6 millones de euros que contemplan, entre otras actuaciones, la reprogramación en infraestructura e investigación del futuro campus biosanitario de Ciudad Real, una vez que el pasado mes de julio salió a licitación la obra. En el ámbito de la sostenibilidad, destaca la nueva actuación de un millón de euros destinada a la rehabilitación energética del edificio Fermín Caballero, sede de la Escuela Superior de Informática del Campus de Ciudad Real; y un proyecto de monitorización de consumos energéticos de la UCLM.

A propuesta de Gerencia y del Vicerrectorado de Profesorado y Desarrollo Profesional, en materia de personal, se ha dado luz verde a la oferta de empleo público de 2025, con 31 plazas de acceso libre y 60 de promoción para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), y con 134 de turno libre para el cuerpo de profesorado titular y otras tantas de promoción interna a catedrático.

También, por lo que respecta al PTGAS, se ha aprobado el Reglamento por el que se regula el sistema de evaluación y desempeño, encaminado a fomentar el desarrollo profesional continuo del colectivo y reconocer económicamente el rendimiento y resultados alcanzados en el ejercicio de sus funciones.

En los asuntos relacionados con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, el máximo órgano de gobierno ha dado el visto bueno al II Plan de participación estudiantil de la UCLM, el cual busca una mayor y mejor implicación del estudiantado en todos los ámbitos de la institución académica; y el reglamento del Observatorio de la Vida Estudiantil de la Universidad de Castilla-La Mancha, al que corresponderá velar por el cumplimiento del citado plan.

En el último Consejo de Gobierno del año, y a propuesta del Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente, los miembros del órgano colegial han aprobado una ampliación del 62,7 % de plazas de enseñanzas propias para el curso 2025/2026, lo que supone una oferta final de 6.437 plazas. Los títulos de microcredenciales universitarias, destinados a la recualificación profesional de personas trabajadoras, son las que experimentan el mayor incremento, en un 156,7 %, y pasan de una oferta inicial de 1.642 plazas a 2.690.

Asimismo, y a iniciativa del mismo Vicerrectorado se ha autorizado el procedimiento para el acceso, la matriculación y la certificación de los cursos y pruebas de acreditación de nivel de la competencia digital conforme al marco europeo de Competencia Digital (DigComp), cuya oferta estará dirigida tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general, y permitirá acreditar los niveles de conocimiento A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Igualmente, se han aprobado los nuevos títulos propios de Máster de Formación Permanente en Métodos de Síntesis de la Evidencia Científica en Salud, de Experto en Intervención y Prevención en el Ámbito de las Adicciones y de Experto en Caracterización y de Compuestos Químicos y Materiales.

Por parte de los Vicerrectorado de Política Científica y de Innovación, Coordinación y Desarrollo se ha presentado la Normativa reguladora de los Premios Extraordinarios de Doctorado de la UCLM; y las spin-off Quantum Blue Space y Aikilimo, respectivamente, aprobadas por el Consejo de Gobierno. De su lado, la vicerrectora de Proyección Universitaria, Rebeca Rubio, ha informado del incremento del impacto de las campañas de promoción y mejora de la proyección de la imagen corporativa.

Por último, se ha procedido a la modificación de títulos oficiales de grado, y de los reglamentos de Acción Social y del Servicio de Orientación y Asesoramiento Psicológico y Psicopedagógico de la UCLM; así como a la verificación del plan de estudios del Máster Interuniversitario en Gestión Administrativa.