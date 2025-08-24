Se presentan los conciertos de la Feria y Fiestas de Guadalajara: Fangoria, María Becerra y Leiva Se celebrarán entre el 18 y el 20 de septiembre en las pistas de la Fuente de la Niña

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado los conciertos de la Feria y Fiestas 2025, que tendrán lugar en las pistas de la Fuente de la Niña. El jueves 18 de septiembre tocará Fangoria, el icónico dúo formado por Alaska y Nacho Canut, referentes del electro-pop español, y les precederá Marlena, el dúo madrileño que ofrecerá un espectáculo para todos los públicos, lleno de frescura y emoción.

El viernes 19 será el turno de María Becerra, una de las voces más potentes del pop urbano latino, con millones de seguidores en todo el mundo y siete nominaciones a los Latin Grammy. La argentina estará acompañada por Lit Killah, rapero y compositor internacional.

Tanto el jueves como el viernes, los teloneros comenzarán a las 21.30 horas y a las 23.00 será la actuación de los artistas principales. El evento del día 18 cuesta 15 euros para empadronados y 20 para el público en general; y el del 19, son 25 y 30 euros, respectivamente.

Por su parte, el sábado 20, Leiva cerrará el ciclo con su Tour Gigante 2025. Acompañado por Sarria, el cantautor madrileño ya ha colgado el cartel de 'entradas agotadas'.

