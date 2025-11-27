Los Premios 'Legado Quijote' de la Diputación de Ciudad Real reivindican el periodismo valiente, honesto y arraigado a la tierra

El Paraninfo Ernesto Martínez Ataz de la UCLM acogía el miércoles por la noche la entrega de los I Premios Nacionales de Periodismo y Comunicación 'Legado Quijote', que nacen para prestigiar el oficio y subrayar los valores que lo sostienen: la verdad, la ... ética y la valentía profesional. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y la vicepresidenta primera, María Jesús Pelayo, han encabezado una ceremonia concebida para poner en primer plano el papel del periodismo en la sociedad actual.

Valverde ha destacado que estos premios han permitido «hacer regresar a la provincia a tanto talento periodístico» formado en Ciudad Real y ha celebrado que los galardonados se hayan convertido en «prescriptores» capaces de proyectar la provincia con «rigor, solvencia y honestidad profesional». Asimismo, ha reivindicado la figura cervantina y ha afirmado que «El Quijote es toda la provincia de Ciudad Real», recordando la fuerza simbólica y cultural que este legado aporta al relato periodístico.

En su intervención, Valverde ha reclamado un periodismo firme y comprometido, capaz de alejarse de los bulos, la desinformación y la polarización. Citando a Miguel Ángel Mellado, ha insistido en la necesidad de hacer frente a un ecosistema informativo cada vez más tensionado. Ha apuntado que el Quijote actuó como puente entre extremos y ha expresado su deseo de que estos premios contribuyan a una sociedad «más empática, comprensiva y cohesionada».

También ha agradecido la iniciativa a María Manjavacas y María Jesús Pelayo, subrayando el sentido de unos galardones que inspiran. «La mayoría de los manchegos somos Sanchos, con los pies en el suelo, pero necesitamos siempre un Quijote que sea el portavoz de todos», asseguraba el presidente de la Diputación de Ciudad Real.

«Necesitamos voces creíbles»

María Jesús Pelayo, responsable del Área de Impulso Cultural y Turístico, ha asegurado que «es un honor encontrarnos hoy aquí, en un espacio que simboliza el conocimiento y el pensamiento crítico». En este sentido, reivindicaba la necesidad de «voces creíbles, rigurosas y valientes que sigan iluminando nuestro tiempo» y defendía que estos premios «no solo reconocen trayectorias, sino que abren un camino» para nuevas generaciones de periodistas. Ha proclamado a los galardonados como «embajadores del Quijote y de La Mancha» y les ha pedido «el compromiso de llevar siempre una buena imagen de esta tierra».

La primera edición ha distinguido trayectorias periodísticas que abarcan distintos lenguajes y formatos: Cristina García Rodero, pionera de la fotografía documental; Miguel Ángel Mellado, referente en la prensa nacional; Casimiro García-Abadillo, periodista de investigación y exdirector de El Mundo; Luz Sánchez Mellado, maestra del género de la entrevista; Tomás Roncero, comunicador deportivo de gran impacto mediático; Ángela Vallvey, escritora y periodista con reconocimiento literario; y Roberto Brasero, divulgador meteorológico esencial en un contexto marcado por la emergencia climática.