Los Premios 'Legado Quijote' de la Diputación de Ciudad Real reivindican el periodismo valiente, honesto y arraigado a la tierra

La Diputación de Ciudad Real estrena unos galardones honoríficos que celebran la ética profesional y reconocen a Cristina García Rodero, Miguel Ángel Mellado, Casimiro García-Abadillo, Tomás Roncero, Luz Sánchez Mellado, Ángela Vallvey y Roberto Brasero

Foto de familia del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el resto de autoridades con los premiados
El Paraninfo Ernesto Martínez Ataz de la UCLM acogía el miércoles por la noche la entrega de los I Premios Nacionales de Periodismo y Comunicación 'Legado Quijote', que nacen para prestigiar el oficio y subrayar los valores que lo sostienen: la verdad, la ... ética y la valentía profesional. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y la vicepresidenta primera, María Jesús Pelayo, han encabezado una ceremonia concebida para poner en primer plano el papel del periodismo en la sociedad actual.

