Suscribete a
ABC Premium
Directo
Protestas frente a las Cortes Valencianas ante la comparecencia de Mazón en la comisión de la dana

Los Premios Columela galardonarán a Rozalén, Incarlopsa, DOP Montes de Toledo y Puy du Fou el 19 de noviembre en Toledo

Estos premios ponen en valor la trayectoria de las producciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que conforman parte de la «importante dieta mediterránea que tanto caracteriza al país y a la región»

La Casa de Cultura de Cabanillas del Campo acogerá el 16 de diciembre la entrega de los Premios al Mérito Empresarial de la región

Carlos Mazón, en directo: comparecencia del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana y última hora desde Valencia hoy

La artista albaceteña María Rozalén
La artista albaceteña María Rozalén EP

ABC

Toledo

La quinta edición de los Premios Columela galardonarán el próximo 19 de noviembre en el Laberinto del Rey de Toledo a Rozalén, Incarlopsa, la DOP Montes de Toledo y Puy du Fou.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Agricultura, Ganadería ... y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quien ha manifestado que estos premios ponen en valor la trayectoria de las producciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que conforman parte de la «importante dieta mediterránea que tanto caracteriza al país y a la región».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app