Los Premios Columela galardonarán a Rozalén, Incarlopsa, DOP Montes de Toledo y Puy du Fou el 19 de noviembre en Toledo

La quinta edición de los Premios Columela galardonarán el próximo 19 de noviembre en el Laberinto del Rey de Toledo a Rozalén, Incarlopsa, la DOP Montes de Toledo y Puy du Fou.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Agricultura, Ganadería ... y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quien ha manifestado que estos premios ponen en valor la trayectoria de las producciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que conforman parte de la «importante dieta mediterránea que tanto caracteriza al país y a la región».

Una quinta edición de estos premios, definidos por el oro de los campos de cereales, el verde del aceite de oliva y el granate de las producciones vitivinícolas, que coincidirán con el 15 aniversario de la declaración de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y no con el Día Mundial de la Alimentación, como venía siendo habitual.

Premiados

El consejero de Agricultura ha anunciado que en la categoría Empresarial el premio será para Incarlopsa, que ha calificado como «una de las empresas más importantes de toda España», con sede en Tarancón (Cuenca) y 4.000 empleos. «También trabaja con programas de I+D+i y es una empresa que refleja el espíritu de los castellanosmanchegos por avanzar».

La DOP Montes de Toledo, en la categoría de Institución, ha sido premiada en su 25 aniversario. «Fue la primera denominación de origen de aceite de oliva en Castilla-La Mancha y, además, hace que el aceite sea una de las claves dentro de la pirámide de la dieta mediterránea, contribuyendo a la defensa de un sector importantísimo en la región».

En la categoría Cultural, el premio ha sido para el parque temático Puy du Fou, del que Martínez Lizán ha destacado el «atractivo cultural» que ofrece debido al pasaje histórico que realiza y a su «importante contribución» a la gastronomía que se puede degustar dentro del mismo.

A todos ellos se sumará un «galardón especial» que ha recaído sobre la cantante albaceteña María Rozalén, de la que el consejero ha destacado que ha sido «siempre» una «gran defensora» de las costumbres arraigadas en el medio rural castellanomanchego y de los pueblos. «Le encanta cocinar, le encanta comer las comidas típicas de cada zona y además se atreve con la implantación de huertos para poder producir sus propias producciones hortícolas o de alimentos que pueda consumirlos en casa».

«Agradecemos sinceramente la trayectoria de todos ellos que, junto con los de ediciones anteriores, contribuyen a difundir el concepto de dieta mediterránea», ha destacado Martínez Lizán, quien ha resaltado que se sigue «engrandeciendo« la familia de Columelas, «que están haciendo su labor por el bien y el futuro de todo el sector de la agroalimentación».