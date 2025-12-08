Suscribete a
Un nuevo frente dejará lluvias y viento: la Aemet emite avisos en varias zonas

Premiar el nacimiento de niños, todavía un rara avis en Castilla-La Mancha

Sólo Ciudad Real, entre las capitales, otorga ayudas directas para favorecer la natalidad. Tiene un presupuesto anual de 150.000 euros y da 1.000 por familia

El cheque bebé en Ciudad Real empezó con Rosa Romero, del PP, de alcaldesa y desde entonces ha aumentado
Juan Antonio Pérez

Toledo

El pasado mes de noviembre entraba en vigor la medida estrella del Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación del Ayuntamiento de Madrid: las ayudas directas por nacimiento. Con efecto retroactivo al 1 de junio, el Consistorio que dirige José Luis Martínez- ... Almeida dará a las familias 500 euros por el primer hijo, 750 por el segundo y 1.000 a partir del tercero. No hay ningún requisito para recibirla, salvo el de llevar empadronado en la ciudad al menos cinco años.

