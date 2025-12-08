Premiar el nacimiento de niños, todavía un rara avis en Castilla-La Mancha

El pasado mes de noviembre entraba en vigor la medida estrella del Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación del Ayuntamiento de Madrid: las ayudas directas por nacimiento. Con efecto retroactivo al 1 de junio, el Consistorio que dirige José Luis Martínez- ... Almeida dará a las familias 500 euros por el primer hijo, 750 por el segundo y 1.000 a partir del tercero. No hay ningún requisito para recibirla, salvo el de llevar empadronado en la ciudad al menos cinco años.

¿Son frecuentes las ayudas directas? ABC Castilla-La Mancha ha consultado a las cinco capitales provinciales y, ¡spoiler!, sólo Ciudad Real secunda a Madrid.

Toledo

«Ojalá. Me gustaría, pero de momento la disponibilidad presupuestaria que tenemos en Toledo no es la misma que la de Madrid», reconoce Marisol Illescas, concejala del PP encargada de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores. Le gustaría, pero admite que es complicado y añade que lo más parecido es «algún guiño a las familias numerosas, que tienen bonificaciones en el IBI o no se les cobra la ORA». En cualquier caso, «no nos olvidamos de las familias: en la Semana de la Infancia tenemos actividades de familia; en la de la Violencia de Género, igual; en mayo hacemos la fiesta de la familia...».

Guadalajara

Desde el área que dirige Eva Henche, de Vox, contestan que no hay ayudas directas por nacimiento, pero sí que hay «para escuelas infantiles, además de la subvención a la Fundación Madre, que apoya a jóvenes embarazadas». Y dan contexto: «Los ayuntamientos tienen un problema al asumir competencias que no son municipales. Plantearlo se ha planteado, pero no es fácil. Todas las competencias de bienestar social, dependencia y educación infantil no reglada corresponden a la Junta. A veces los ayuntamientos hacemos esa prestación de servicios porque hay una carencia o en colaboración con el Gobierno regional».

Albacete

En Albacete, fuentes municipales informan de que en los presupuestos de este año «se ha mantenido el cheque escolar con una dotación de 500.000 euros, beneficiando a 650 niños y garantizando el derecho de las familias a elegir libremente el centro educativo de sus hijos. Además, se han reforzado las ayudas para la compra de material escolar con 105.000 euros, llegando a más de 1.100 familias, mientras que el cheque idiomas se ha duplicado hasta los 100.000 euros, alcanzando a 600 niños.

Gala de la Calzada, del PP, es la concejala de Familia, Mujer, Igualdad, Infancia, Mayores y Juventud, responsable de «incrementar el convenio con Cruz Roja a 110.000 euros que incluye, por primera vez, un programa de alimentación infantil para proporcionar leche a familias en situación de extrema vulnerabilidad; y también se colabora con el programa CaixaProinfancia, dedicado a mejorar el bienestar y desarrollo integral de los menores y sus familias en el barrio de Franciscanos».

Ciudad Real

Ciudad Real es la única capital de Castilla-La Mancha con ayudas directas. «Aquí tenemos el cheque bebé, que son 1.000 euros por nacimiento o adopción. Esta medida se puso en marcha siendo alcaldesa Rosa Romero, del PP; en la época del PSOE estaba en 750 euros y nosotros, cuando entramos a gobernar en 2023, lo subimos a 1.000. Hay que estar empadronado y cumplir una serie de requisitos, como no superar en 2,5 veces el Iprem -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples-, que vamos a revisar para que cada vez más familias se puedan beneficiar. Destinamos a esta partida 150.000 euros», explica Aurora Galisteo, concejala del PP de Servicios Sociales, Mayores y Familia.

Asimismo, Galisteo detalla: «Hemos incrementado la reducción del IBI, que puede llegar al 90%, para las familias numerosas y, por primera vez, para las monoparentales con dos hijos. Para favorecer la conciliación, ofrecemos ayudas de hasta 300 euros destinadas a cubrir gastos de guardería o ludoteca. Además, ponemos en marcha una convocatoria, dotada con 15.000 euros, para el pago de las escuelas infantiles. Serán 30 ayudas de 500 euros. Y tenemos un paquete de 40.000 euros para becas comedor».

Cuenca

«En el caso del Ayuntamiento de Cuenca consideramos que el mejor plan de natalidad es hacer una ciudad habitable, con proyección de futuro, en la que las familias tengan medidas de conciliación, viviendas asequibles por las que no tengan que pagar casi el cien por cien de un sueldo (como sucede en Madrid) y una buena calidad de vida. Y en eso volcamos nuestros esfuerzos, por ejemplo con un Centro Concilia en el que las familias pueden cubrir esta necesidad mientras los menores realizan actividades culturales y lúdicas», explican desde la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación al frente de la cual está Estela Soliva, del PSOE.

Soliva agrega: «Dicho esto, también es importante tener en cuenta la capacidad de gasto de cada ayuntamiento. Porque no son lo mismo los 6.277 millones del presupuesto de Madrid que los 65,4 del Ayuntamiento de Cuenca.