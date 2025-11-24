PP y Vox denuncian el «desprecio» de Page a Guadalajara en los presupuestos

El Grupo Popular y el Grupo Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara han presentado una moción conjunta para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha que rectifique lo que califican como «un agravio y una falta de respeto hacia los guadalajareños» en el ... proyecto de Presupuestos regionales para 2026.

Según denuncian en nota de prensa, el Ejecutivo de Emiliano García-Page prevé destinar a la ciudad solo 210.000 euros, 160.000 para el Fuerte de San Francisco y 50.000 para la estación de autobuses, lo que supone un recorte del 60% respecto a 2025, mientras el presupuesto autonómico crece 187 millones de euros, un 1,5% más, hasta alcanzar los 12.903 millones.

«Es una auténtica tomadura de pelo», ha afirmado el portavoz popular, Alfonso Esteban, quien presentaba la moción en solitario por una indisposición del portavoz de Vox, recordando que Guadalajara es la segunda ciudad en población de la región y la que más crece, y que la inversión prevista representa apenas el 0,0016% del presupuesto total. «No da ni para la primera piedra», añadió, subrayando que el Gobierno regional incumple compromisos electorales y obligaciones legales, como la rehabilitación del Fuerte de San Francisco, que por sentencia firme debe ejecutarse y cuyo coste asciende a 29,2 millones de euros según informe municipal. Frente a ello, el presupuesto recoge solo 160.000 euros.

El portavoz del PP también denunció el incumplimiento del compromiso de 1,8 millones para la estación de autobuses, anunciado en campaña por Page y el entonces alcalde socialista Alberto Rojo, frente a los 50.000 euros consignados para 2026.

Se debatirá en el Pleno

La moción, que se debatirá en el Pleno del 28 de noviembre, reclama enmiendas por un total de 74.275.000 euros para proyectos considerados «imprescindibles para el futuro de Guadalajara». Entre ellos figuran la rehabilitación del Fuerte de San Francisco, la remodelación integral de la estación de autobuses, el desdoblamiento de la CM-101 entre Guadalajara y Humanes, la recuperación del Ateneo.

También reclaman la construcción de un nuevo instituto en Aguas Vivas, la reforma del Centro Integrado de Formación Profesional, una nueva biblioteca municipal, la residencia de estudiantes en los antiguos juzgados, el edificio del Parque Científico y Tecnológico, una piscina cubierta de 50 metros, el Palacio de Congresos en el Alcázar Real, la reactivación del convenio sanitario con Madrid y mejoras en los centros de salud de Los Manantiales y El Ferial.

Además, PP y Vox instan al Gobierno regional a aprobar un Plan Estratégico para el Corredor del Henares que permita disfrutar de ventajas fiscales similares a las de la Comunidad de Madrid y favorezca la instalación de empresas y la creación de empleo, así como a realizar las gestiones necesarias para la conexión Alcorlo-Beleña.

«Es tiempo de hechos y no de fotos ni primeras piedras», concluye la moción, que acusa al Ejecutivo autonómico y al PSOE de Guadalajara de «desprecio» hacia la ciudad y advierte que el voto socialista, «especialmente el de Alberto Rojo», evidenciará si «está del lado de los vecinos o de los intereses de su partido».