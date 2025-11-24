Suscribete a
ABC Premium

PP y Vox denuncian el «desprecio» de Page a Guadalajara en los presupuestos

Alzan la voz ante la «mínima inversión» presupuestaria del Gobierno de Castilla-La Mancha para la capital en 2026

El PP lamenta que Castilla-La Mancha esté a la cabeza en pobreza infantil: «Tenemos peores cifras que Bulgaria, el país más pobre de la UE»

Alfonso Esteban, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara
Alfonso Esteban, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara ABC

ABC

Toledo

El Grupo Popular y el Grupo Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara han presentado una moción conjunta para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha que rectifique lo que califican como «un agravio y una falta de respeto hacia los guadalajareños» en el ... proyecto de Presupuestos regionales para 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app