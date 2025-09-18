PP: «El sector sociosanitario merece una financiación justa» Paco Núñez recuerda a Page que el año que viene tendrá 686 millones más en los presupuestos

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este jueves a Page y a los miembros de su gobierno socialista «que deje de mentir y engañar» a los colectivos sociosanitarios de la región y que «no juegue con el futuro de nuestra gente».

Núñez se ha referido al anuncio de la portavoz de la Junta, Esther Padilla, por el que aseguraba que están trabajando con el gobierno de España para ver si se puede destinar el dinero de la quita de la deuda a gasto social. Unas declaraciones con las que daba la razón al PP, que adelantó que, tanto la Airef como los Presupuestos del Estado y la propia Ley de Condonación, ya han confirmado que no se puede destinar a gasto social el ahorro vinculado con ese dinero, en nota de prensa difundida por el PP.

Por tanto, según Núñez, con la quita de la deuda «solo cambia de bolsillo la deuda». De ahí que haya reiterado su petición al Gobierno socialista de la región para que deje de mentir y engañar a la gente, ya que los colectivos del sector sociosanitario merecen «realidades, apoyo, financiación justa, seguridad y una serie de acuerdos que les permitan desarrollar programas para quien están atendiendo, porque son más necesarios que nunca».

Así, el líder del PP en la región ha instado al Gobierno de Castilla-La Mancha a que, ya que han anunciado que el año que viene tendrán 686 millones de euros más en los presupuestos, que piense cómo puede mejorar la financiación de las entidades del sector sociosanitario. Primero, ha expresado la necesidad de mantener una serie de conciertos que les permitan tener estabilidad jurídica y seguridad económica, de manera que puedan tener unos presupuestos que se mantengan con carácter plurianual, y que lo hagan con unos programas determinados sin tener que recurrir permanentemente a las subvenciones. Medidas importantes, según Núñez, para dar estabilidad y seguridad a las entidades del tercer sector.

Nuevo recorrido de los encierros

Por otro lado, Núñez, que ha visitado este jueves las Ferias de Guadalajara, donde ha asistido a los toros y el Vermú Solidario del parque de la Concordia, ha felicitado a la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, por el éxito del nuevo recorrido del encierro.

Núñez ha explicado que, durante toda la mañana, ha tenido ocasión de conversar con aficionados taurinos para quienes el cambio ha sido «arriesgado y valiente» pero es «un buen cambio y la alcaldesa ha acertado».