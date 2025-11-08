Suscribete a
ABC Premium

El PP reclama un paquete urgente de apoyo a los autónomos de Castilla-La Mancha porque las medidas de Page «son insuficientes»

La diputada del PP en las Cortes regionales, Itziar Asenjo, propone un plan con rebajas fiscales, menos burocracia, ayudas al relevo generacional y la ampliación de la tarifa plana tras denunciar que solo 5.050 autónomos de los 18.000 previstos se han beneficiado de la medida regional

El PP denuncia el «rotundo fracaso» de la Tarifa Plana Plus de Page y acusa al Gobierno regional de abandonar a los autónomos

Itziar Asenjo, diputada del PP de Castilla-La Mancha
Itziar Asenjo, diputada del PP de Castilla-La Mancha abc

ABC

Toledo

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Itziar Asenjo, ha considerado necesario activar un «paquete de medidas urgentes de apoyo a los autónomos», al entender que las aprobadas por el Gobierno de Emiliano García-Page «son insuficientes».

Asenjo ha advertido de que el sector de ... los trabajadores por cuenta propia atraviesa un «momento crítico» y necesita un mayor respaldo por parte de las administraciones. Según ha explicado, el PP impulsará un conjunto de actuaciones «para apoyar a un colectivo fundamental en la economía regional porque potencia el empleo y la actividad económica en Castilla-La Mancha».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app