El PP reclama un paquete urgente de apoyo a los autónomos de Castilla-La Mancha porque las medidas de Page «son insuficientes»

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Itziar Asenjo, ha considerado necesario activar un «paquete de medidas urgentes de apoyo a los autónomos», al entender que las aprobadas por el Gobierno de Emiliano García-Page «son insuficientes».

Asenjo ha advertido de que el sector de ... los trabajadores por cuenta propia atraviesa un «momento crítico» y necesita un mayor respaldo por parte de las administraciones. Según ha explicado, el PP impulsará un conjunto de actuaciones «para apoyar a un colectivo fundamental en la economía regional porque potencia el empleo y la actividad económica en Castilla-La Mancha».

La diputada popular ha afirmado que los autónomos están «sufriendo y afrontando retos muy complicados como la inestabilidad económica, la excesiva carga burocrática o la alta presión fiscal». En este sentido, ha remarcado que «a más críticas y faltas de respeto del PSOE, más propuestas traerá el PP, porque entendemos que eso es lo que hace falta en política, más trabajo y más consenso».

Asenjo ha destacado también «la falta de protección social de la que se está hablando últimamente», y ha recordado los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que señalan que el 38,3% de los autónomos ha visto descender su facturación respecto a 2024 y que el 83,5% se siente gravemente afectado por la carga impositiva.

Equiparación de derechos

Por ello, la diputada ha subrayado que «urgen medidas a nivel nacional y regional» y ha detallado que la propuesta del PP de Castilla-La Mancha incluirá acciones en ambos ámbitos. «Instaremos a la Junta para que, a su vez, inste al Gobierno de España para tener en cuenta estas medidas», ha precisado.

Entre ellas, ha enumerado la transposición de la directiva del IVA franquiciado, para que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año no tengan que hacer frente al impuesto; la reducción de la carga burocrática y tributaria; la puesta en marcha de un plan de relevo generacional; la devolución inmediata de los excesos de cotización en casos de pluriactividad; la modificación urgente de la normativa que impide a algunos autónomos con deudas acceder a sus pensiones; y la equiparación de derechos con los trabajadores por cuenta ajena, como el derecho a la lactancia o el subsidio para mayores de 52 años.

En el ámbito regional, Asenjo ha sido especialmente crítica con el Ejecutivo de Page, al considerar que las medidas de apoyo actuales son «totalmente insuficientes». «Presumen a bombo y platillo de la puesta en marcha de la Tarifa Plana para Autónomos, pero de los 18.000 que anunció la consejera, solo se han beneficiado 5.050 autónomos, lo que demuestra que esta medida ha fracasado completamente», ha denunciado.

La diputada ha reclamado al Gobierno regional «flexibilizar la convocatoria, que solo permaneció abierta un mes en verano», y ha propuesto mantenerla abierta de forma continua, como ocurre en otras comunidades como Madrid. «Así los autónomos podrían acceder a la ayuda en el momento en que se den de alta, sin tener que esperar a nuevas convocatorias», ha puntualizado.

La iniciativa popular, que se debatirá en el próximo Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, también incluye ayudas a la contratación, incentivos para quienes trasladen su actividad a la región y apoyos al relevo generacional.

«Entendemos que esta propuesta es fundamental y debe ser aceptada por el PSOE y llevada a cabo por parte del Gobierno regional de forma urgente para que este colectivo pueda salir adelante», ha concluido Asenjo, quien ha garantizado que el PP «va a estar constantemente encima de este tema y va a hacer todo lo posible para apoyar al colectivo de los trabajadores autónomos», porque «no podemos permitir que quienes están generando empleo y riqueza en esta región se sientan abandonados».