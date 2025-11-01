Suscribete a
El PP propone un homenaje nacional a Gustavo Torner y la internacionalización de su legado artístico

Propone una gran exposición y la digitalización del archivo del artista conquense

Muere en Cuenca a los 100 años Gustavo Torner, figura clave del arte español del siglo XX

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a rendir homenaje a Gustavo Torner, el destacado artista conquense fallecido en septiembre, y a impulsar la proyección internacional de su obra. En el ... texto, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación popular destaca la importancia de recordar y celebrar la figura de Torner, tanto por su impacto en el arte moderno español como por su contribución a la modernización cultural del país.

