El PP propondrá este jueves a Page en las Cortes un gran acuerdo en sanidad

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha reiterado que su partido tiende la mano a Page para alcanzar un gran acuerdo por la sanidad en la región.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación durante la ... rueda de prensa en Toledo, donde Hernández ha señalado que el Grupo Parlamentario Popular presentará este jueves en el Pleno de las Cortes una iniciativa para establecer ese gran acuerdo.

«Desde el PP-CLM creemos que ha llegado el momento de dejar atrás los gestos y poner sobre la mesa medidas reales, con voluntades y plazos, que mejoren de forma tangible la atención sanitaria a todos los castellanomanchegos».

En este sentido, ha trasladado un ofrecimiento directo a Emiliano García-Page para adquirir juntos el compromiso de un pacto que aborde los cuatro grandes retos actuales del sistema sanitario regional.

«El primero de ellos es la recuperación inmediata de la carrera profesional sanitaria, que los profesionales de nuestra región llevan años reclamando y que no puede seguir siendo una promesa eterna sin ejecutar. Ya hemos exigido a Page que rectifique e incluya esta medida en los presupuestos».

El segundo punto es la reducción drástica de las listas de espera en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, para evitar que «el derecho a la salud no quede constreñido por demoras que ya son inaceptables y los ciudadanos no aguantan más».

En tercer lugar, Hernández se ha referido a la modernización urgente de la Atención Primaria, reforzándola en equipamiento, digitalización y plantilla, «para que pueda actuar como un verdadero filtro, eje y garantía de calidad del sistema sanitario y permita evitar la saturación hospitalaria».

«El cuarto y último, es la estabilización y correcta dimensión de las plantillas sanitarias, mediante ofertas de empleo público que garanticen la permanencia de los profesionales, su motivación y la continuidad asistencial en todos los territorios de Castilla-La Mancha».

Además, Hernández ha insistido en la necesidad de avanzar simultáneamente hacia un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid, tal como ha reclamado el presidente regional del PP, Paco Núñez, con el fin de facilitar derivaciones de calidad, complementariedad asistencial y recursos compartidos que beneficien a la ciudadanía castellanomanchega.

«Hoy no es una realidad simplemente porque Page lo ha vetado y no tiene ningún sentido ya que lo hace con otras comunidades autónomas y los ciudadanos que somos limítrofes con Madrid, no somos menos. No entendemos el veto de Page a la comunidad de Madrid»

Por todo ello, la portavoz popular ha insistido en que el próximo jueves el GPP pedirá en las Cortes que Page acepte formalmente la oferta de pacto, «que retire el veto a la recuperación de la carrera profesional y que se sume al consenso que propone el PP en las Cortes regionales».

«Este ofrecimiento se hace desde la responsabilidad, no buscamos ningún tipo de confrontación sino resultados para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Pero también queremos que Page asuma que la voluntad de consenso exige hechos, no sólo palabras. Si no avanzamos ya, los profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos seguirán siendo los perjudicados por la falta de liderazgo de Page y del PSOE».

Para finalizar, ha afirmado que el PP-CLM «asume el reto de ser parte de la solución», reiterando al Gobierno regional que tienen «la mano tendida» para pactar y llegar a «un gran acuerdo« que solucione los problemas de la sanidad regional y de nuestros ciudadanos.

«Además, le exigimos que esos primeros pasos los dé ya porque la sanidad no puede esperar más», ha zanjado.