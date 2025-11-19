El PP presentará enmiendas parciales a los presupuestos de Castilla-La Mancha: «Cada enmienda es una promesa incumplida de Page»

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de la región ya trabaja en preparar enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, unos ... retoques para los que ya se están reuniendo con colectivos de todo el territorio y «con toda la sociedad civil» para que sean lo más «consensuados» posible.

En una entrevista con Europa Press, ha defendido que muchas de las enmiendas que el PP presenta ejercicio tras ejercicio tengan que repetirse en las mismas formas que en años precedentes, ya que cada una de estas propuestas lo que pretende es rectificar «promesas incumplidas» del Gobierno de Emiliano García-Page.

«Nuestro trabajo ahora es hablar con alcaldes y portavoces para desplegar las enmiendas necesarias en función de las necesidades; y reunirnos con la sociedad para que sean los colectivos sociales los que nos digan qué enmiendas se van a registrar», ha indicado.

Para Núñez, los presupuestos que el Gobierno ha confeccionado «siguen teniendo una presión fiscal alta», con el impuesto por el canon del agua, «que se suma al impuesto de basura del Gobierno de Sánchez»; nuevos impuestos «con ADN socialista».

Según asegura, «Castilla-La Mancha tiene el impuesto de la renta más alto de toda España en función de la renta disponible», a lo que ha agregado que «se sigan pagando impuestos como sucesiones o donaciones» que el PP plantea eliminar.

Ha criticado igualmente que el presupuesto vaya a tener 600 millones de euros más en la caja para gastar «pero sea un presupuesto continuista», lo que no servirá a su juicio para revertir el hecho de que «Castilla-La Mancha sea la región con más pobreza del país, con índices más duros que los de Bulgaria».