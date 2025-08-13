El PP pide a Page medidas correctoras que palien la continúas agresiones que sufren los sanitarios de Castilla-La Mancha

El diputado autonómico responsable del área sanitaria en el Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha lamentado este miércoles las continuas agresiones a sanitarios en la región y ha reclamado al Gobierno regional que ponga en marcha las medidas correctoras necesarias para paliar la «gravísima» situación que atraviesa la sanidad«, donde »casi a diario se producen agresiones a compañeros».

Por ello, tras mostrar su solidaridad con el colectivo de estos trabajadores públicos que ven como «la falta de medidas contundentes contra estos sucesos están provocando que sigan creciendo y produciéndose por toda la geografía regional«, ha respaldado las denuncias de los representantes de los trabajadores, así como las concentraciones y manifestaciones que se han producido en las últimas fechas.

«Son justificadas, necesarias y a tener en cuenta. La situación es insostenible debido al abandono y al olvido al que el Gobierno regional está sometiendo a los profesionales de la sanidad en Castilla-La Mancha».

Dicho esto, ha recordado que, el último dato que han ofrecido los sindicatos sobre estas agresiones es el del año 2024, cuando se denunciaron 384 agresiones.

A su juicio, estos datos evidencian «lo barato» que sale agredir a un profesional sanitario, que «tienen que lidiar con situaciones de máxima tensión debido a la nefasta gestión de la sanidad que realiza el socialista Emiliano García-Page, que tiene una Atención Primaria colapsada, una atención hospitalaria con unas listas de espera récord y unos profesionales sanitarios a los que no se les reconocen ni los méritos ni la antigüedad en el puesto».

Por ello, Juan Antonio Moreno ha reclamado «medidas correctoras» para paliar esta situación. «No podemos permitir que contemos por días las agresiones a nuestros sanitarios y que, precisamente esa situación se esté sucediendo como consecuencia de una gestión deficiente, de un abandono reiterado y de una falta de respeto por parte de la administración al personal sanitario».

Casi 100.000 pacientes en lista de espera

El diputado 'popular' ha terminado añadiendo que «la sanidad en Castilla-La Mancha agoniza» debido al «abandono» que sufre por parte del PSOE, y ha indicado que la región cuenta con 98.736 pacientes en lista de espera.

Así, ha informado de que hay 58.700 pacientes esperando una cita con un especialista; 36.102 esperan para una operación; y hay 3.196 pacientes más en lista de espera para una intervención quirúrgica que cuando García-Page comenzó a gobernar la región en 2015.

Además, ha terminado resaltando que más del 34 por ciento de los pacientes que esperan una operación en la región llevan más de seis meses esperando por esa intervención.