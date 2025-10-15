Suscribete a
El PP pide a García-Page la «derogación inmediata» del canon del agua en Castilla-La Mancha

Israel Pérez y Francisco Blanco
Israel Pérez y Francisco Blanco abc
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

El Partido Popular ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la «derogación inmediata» del canon del agua por ser un impuesto «injusto e irresponsable». Así lo ha dicho este miércoles el presidente del comité regional de alcaldes, Francisco Blanco, ... quien junto al vicesecretario de Política Territorial del partido, Israel Pérez, han entregado en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno, erca de 300 firmas de alcaldes contra esta medida que ya se aplica en la región.

