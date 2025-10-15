El PP pide a García-Page la «derogación inmediata» del canon del agua en Castilla-La Mancha

El Partido Popular ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la «derogación inmediata» del canon del agua por ser un impuesto «injusto e irresponsable». Así lo ha dicho este miércoles el presidente del comité regional de alcaldes, Francisco Blanco, ... quien junto al vicesecretario de Política Territorial del partido, Israel Pérez, han entregado en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno, erca de 300 firmas de alcaldes contra esta medida que ya se aplica en la región.

Con este impuesto, que los vecinos de la región pueden comprobar en su factura, en una población como Cazalegas (Toledo), de donde es alcalde Francisco Blanco, «supone cerca de 100.000 euros los que Emiliano García-Page va a recaudar del bolsillo de sus vecinos, y estimamos que en la región son en torno a 30 millones de euros».

Este nuevo tributo «es un sablazo directo a los bolsillos de los vecinos de Castilla-La Mancha, de nuestros agricultores, ganaderos, autónomos, pymes y familias».

«El Gobierno socialista de Page se escuda falsamente en una supuesta obligación europea, cuando la Directiva Marco del Agua no impone la creación de un canon generalizado como este, sino que recomienda políticas de precios que fomenten un uso eficiente del agua, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, sociales y medioambientales de cada territorio», ha explicado.