Para el PP Page es «el señor fraude» y para el PSOE Núñez es «Paco bulos»

La segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región ha vuelto a convertir este viernes el salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha en un escenario de choque frontal entre Gobierno y oposición. Los grupos parlamentarios han medido fuerzas con ... reproches, acusaciones de manipulación y una cascada de descalificativos que evidencian la crispación política en este tramo de la legislatura.

El titular de la jornada se ha cocinado entre PP y PSOE. Mientras que los 'populares' han acuñado a Page el título de «señor fraude», los socialistas han rebautizado al líder de la oposición, Paco Núñez, como «Paco bulos». El detonante: un vídeo difundido por el PP en redes sociales en el que se recortan apenas diez segundos de una intervención del presidente regional en la que, irónicamente, aseguró ser «sanchista» por llevar «Sánchez» de segundo apellido.

«Mientras que el señor fraude presume de sensibilidad social la realidad es que nuestra región está abandonado», ha lanzado José Antonio Martín (PP), abriendo la ofensiva de la bancada popular. «La retórica de Page es la misma siempre», ha añadido María Gil (PP), mientras que su compañera Itziar Asenjo ha tirado de ironía: «Hoy recuerdo su lema de Fitur en 2024, 'El destino de las maravillas', y es que ahí están ustedes, en la región de las maravillas».

Desde el PSOE han devuelto los golpes con contundencia. La diputada socialista María Jesús Merino ha cargado así contra el PP. «Manipulan vídeos con lo que dice el presidente de esta región, son muy cutres, son el peor PP de este país; no manipulen, no falseen y pidan perdón. Aunque a su presidente ya se le conoce en la región como Paco bulos».

En la misma línea, Álvaro Toconar, diputado regional socialista, ha señalado directamente a los jóvenes del PP a quienes «han enviado a manipular un vídeo en redes sociales, porque utilizan a sus jóvenes para manipular, para serigrafiar furgonetas en campaña electoral con la cara de Page y de Otegui», ha recordado.

Por su parte, el socialista Ángel Tomás Godoy ha ido más allá para tachar la intervención de Paco Núñez ayer en las Cortes de «ridícula» y añadir que el PP, anoche, «hizo una burda manipulación con un vídeo que es una auténtica vergüenza. Tienen que estar muy desesperados al quitar 10 segundos de la intervención del presidente Page, algo que es más ridículo que la intervención de su presidente, Paco Núñez».

El vídeo que incendia el debate

El vídeo al que se refieren los socialistas recoge un momento de la intervención de Page en la que afirmó ser 'sanchista' «porque mi segundo apellido es Sánchez». Lo dijo con ironía, en referencia a las acusaciones de la derecha de estar alineado con Pedro Sánchez, pese a las críticas que él mismo ha lanzado al Gobierno central en diversas ocasiones.

Desde el PSOE acusan al PP de recortar esa intervención para difundir un mensaje engañoso en redes sociales, insinuando un apoyo incondicional de Page al presidente del Gobierno. Una maniobra que, según los socialistas, evidencia la «desesperación» de los 'populares'.

El PP, por su parte, ha evitado entrar a fondo en la polémica durante las intervenciones, centrando su discurso en criticar la gestión regional y acusar a Page de «vivir de titulares» y de emplear «retórica vacía».

Vox y PSOE también chocan

La tensión no ha sido exclusiva entre PSOE y PP. También Vox ha tenido su rifirrafe con los socialistas. Antonio Sánchez (PSOE) ha calificado a la formación de Abascal como una «estafa piramidal», provocando la respuesta de Luis Blázquez (Vox): «Es usted un mal educado y un imprudente».

Así, el cruce de palabras ha cerrado una sesión marcada por las acusaciones de manipulación y un ambiente preelectoral cada vez más palpable en el Parlamento regional.