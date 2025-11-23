Suscribete a
ABC Premium

El PP lamenta que Page «haya pasado la semana desfilando por todos los platós, pero sin mover un dedo» ante los escándalos del PSOE

Los populares creen que «España necesita instituciones fuertes, un Gobierno que respete la ley, y una Fiscalía que no sirva como instrumento del poder. Y lo que tenemos es lo contrario»

María Patricio
María Patricio PP

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«España necesita instituciones fuertes, un Gobierno que respete la ley, y una Fiscalía que no sirva como instrumento del poder. Y lo que tenemos es lo contrario». Así se ha manifestado la viceportavoz del PP-CLM, María Patricio, esta mañana en rueda de ... prensa en Guadalajara, donde ha asegurado que la condena a dos años de inhabilitación impuesta al Fiscal General «no es solo una condena a esta persona. Es la condena política de quien lo nombró, lo mantuvo y lo utilizó. Un Gobierno que se permite manipular y atacar las instituciones y dividir a los españoles no puede seguir tomando decisiones que afectan a la dignidad y la igualdad de todos los españoles. Sánchez debe dimitir y convocar elecciones ya».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app