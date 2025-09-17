El PP expone la «década perdida» de Page, que en diez años «no se ha construido ni un solo kilómetro de autovía» La oposición cree que se está «frenando el desarrollo logístico» en zonas como el Corredor del Henares y La Sagra

El coordinador del área de Fomento del PP de Castilla-La Mancha, José Manuel Labrador, ha denunciado la «década perdida» de Page y exige inversiones urgentes en infraestructuras, proponiendo que destine los 686 millones de euros adicionales anunciados por la consejería de Hacienda a impulsar proyectos estratégicos de Fomento.

En este tiempo «no se ha construido ni un solo kilómetro de autovía», quedando pendientes conexiones clave como la autovía Ciudad Real-Toledo, la prolongación de la autovía del IV Centenario o la autovía Cuenca-Albacete. Además, faltan actuaciones en carreteras fundamentales, como la CM-101 en Guadalajara o la CM-4010 en Toledo, lo que está «frenando el desarrollo logístico y perdiendo oportunidades en la región» en zonas estratégicas como el Corredor del Henares y La Sagra.

El coordinador popular también ha recordado que la Asociación Española de la Carretera concluyó, en su informe de 2025, que el 59% de la red de carreteras convencionales de Castilla-La Mancha requiere actuaciones urgentes, con una inversión estimada de 1.800 millones de euros. Y «en lugar de poner soluciones, el Gobierno regional ha preferido descalificar a una entidad de prestigio».

Por otro lado, en materia de logística, la ausencia de avances en proyectos como las plataformas logísticas de Alcázar de San Juan, Talavera de la Reina, Albacete o Almansa-Caudete está provocando que Castilla-La Mancha «pierda oportunidades frente a comunidades como Extremadura o Andalucía».