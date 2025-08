El PP exige a la Junta actuar de forma urgente ante el «abandono» y «falta de seguridad» que sufren los bomberos forestales

El vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha y responsable del área forestal del Grupo Parlamentario Popular, Santiago Lucas-Torres ha exigido a la consejera de Desarrollo Sostenible una actuación «inmediata y firme» ante el «abandono» y la «falta de seguridad» que, según denuncia, sufren los bomberos forestales, los retenes y los trabajadores de la empresa pública GEACAM.

Desde el Grupo Popular han registrado varias preguntas en sede parlamentaria denunciando lo que califican de «escándalo institucional» y una «dejadez inaceptable» en la protección tanto del personal como del patrimonio natural de la región. «Estamos hablando de personas que se juegan la vida cada verano, sin equipos adecuados, sin cuartos de descontaminación, sin agua potable, sin condiciones laborales dignas. Esto no es política: es salud pública, es dignidad, es respeto por los que nos protegen», ha denunciado el parlamentario popular.

Entre las situaciones más preocupantes, el PP señala los recortes y la precariedad en los retenes del Alto Tajo, especialmente en localidades como Villanueva de Alcorón, Mazarete, Ocentejo o Armallones, «bajo mínimos, con dotaciones incompletas, turnos sin cubrir y medios claramente insuficientes». «¿Qué ocurrirá cuando vuelva a saltar la chispa del fuego en esas zonas?», advierte Lucas Torres.

Además, critica que la campaña de extinción de incendios se haya recortado de 120 a solo 90 días, lo que, a juicio del PP, supone una merma directa en prevención y vigilancia durante los meses de mayor riesgo. «Esto no lo dice solo el PP; lo dicen los sindicatos, los trabajadores y los vecinos», han recalcado.

Los populares reclaman también la activación «urgente» del Estatuto Básico del Bombero Forestal, aprobado por ley pero que, según aseguran, sigue sin aplicarse. «No puede seguir habiendo trabajadores sin estabilidad laboral, sin reconocimiento profesional, sin seguridad jurídica».

Los populares califican también de «irresponsabilidad total» el reciente incendio ocurrido en la finca pública La Nava de Don Diego, en Los Navalucillos, gestionada por la propia Junta. Según han denunciado, este fuego tuvo lugar en plena ola de calor, con uso de maquinaria pesada y en posible incumplimiento de la normativa vigente. «¿Cómo puede exigir la Consejería a los agricultores que no trabajen en el monte mientras ella misma permite maquinaria pesada en una finca pública?», se pregunta Santiago Lucas-Torres.

Asimismo, el PP exige una petición oficial de perdón por parte del Gobierno autonómico con motivo del vigésimo aniversario del trágico incendio forestal de Guadalajara que arrasó más de 13.000 hectáreas en la Riba de Saelices y costó la vida a once personas: un agente medioambiental y diez miembros de un retén helitransportado de Cogolludo. «Eran trabajadores públicos comprometidos con la protección del medio ambiente, que murieron en acto de servicio el 17 de julio de 2005 mientras intentaban contener un fuego devastador. Dos décadas después, su recuerdo sigue vivo como símbolo del sacrificio, la entrega y la necesidad de seguir mejorando la prevención y la seguridad en la lucha contra incendios forestales», recuerda el vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Los populares también reclaman como medidas necesarias la puesta en marcha de una auditoría técnica independiente sobre el dispositivo Infocam y la aprobación de un plan trienal para estabilizar el empleo en la empresa pública Geacam.

«El Gobierno de Page no puede seguir mirando hacia otro lado mientras nuestros montes arden y nuestros trabajadores forestales se juegan la vida sin medios. Es hora de actuar. Y si no actúan, pediremos responsabilidades. Porque esto no va de política: va de personas», concluye Lucas-Torres.