El PP exige a la Junta el acondicionamiento «urgente» de la CM-3120 porque el firme está «destrozado»

Protesta de alcaldes y cargos del PP de Cuenca en Villarejo de Fuentes

El diputado autonómico del PP por la provincia de Cuenca, José Antonio Martín-Buro, ha exigido este domingo al Gobierno regional el acondicionamiento «urgente» de la carretera CM-3120, que une Montalvo con Villarejo de Fuentes. Una vía «estrecha, con el firme destrozado y que supone un riesgo gravísimo para la seguridad de quienes transitan por ella».

Así lo ha explicado Martín-Buro en el transcurso de la reunión que se ha celebrado este domingo en la localidad de Villarejo de Fuentes donde se han reunido los alcaldes de la comarca que han estado acompañados también por el presidente provincial del PP de Cuenca, Benjamín Prieto, y el portavoz del grupo provincial del PP en la Diputación de Cuenca, Cayetano Solana, ha informado el PP en nota de prensa.

El diputado autonómico ha invitado al consejero de Fomento, Nacho Hernando, a circular por dicha carretera «pues presumía en las Cortes de que está en buen estado», algo que está muy alejado de la realidad.

Además, ha indicado que, «ya que Page habla de superávit y récord en transferencias del Estado, aproveche para que esos fondos lleguen a donde más se necesitan, porque eso, de momento, no está ocurriendo«.

Martín-Buro ha recordado que se suma a esta denuncia que la Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha recorrerá esa carretera «tercermundista» en próximas fechas, por lo que ha esperado que «ciclistas y visitantes sean también altavoz de esta reivindicación».

Por último, el diputado ha afirmado que, desde el Partido Popular, junto a los ayuntamientos y vecinos de la comarca, «seguiremos movilizándonos hasta que la Junta incluya estas obras en los presupuestos y actúe de una vez por todas«. Y ha finalizado afirmando que »no pedimos privilegios, pedimos seguridad y dignidad porque no somos ciudadanos de segunda«.