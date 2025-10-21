Suscribete a
El PP denuncia la «vergonzosa inacción» del Gobierno de Page tras 5 meses sin cribado de cáncer de mama en Talavera

La secretaria general de los populares en la región, Carolina Agudo, acusa a la Junta de ocultar la suspensión del programa que afecta a más de 2.500 mujeres. «Los diagnósticos salvan vidas, los retrasos no», asegura

Miles de mujeres sufren el caos de los cribados de cáncer de mama en Castilla-La Mancha

Carolina Agudo ha comparecido en Talavera junto al alcalde, José Julián Gregorio, y el portavoz adjunto del PP, Santiago Serrano
F. F.

Toledo

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado la «vergonzosa inacción» del Gobierno de Emiliano García-Page tras conocerse que el programa de detección precoz del cáncer de mama lleva cinco meses sin realizarse en Talavera de ... la Reina y su comarca, afectando, según los datos publicados por ABC, a más de 2.500 mujeres.

