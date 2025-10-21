El PP denuncia la «vergonzosa inacción» del Gobierno de Page tras 5 meses sin cribado de cáncer de mama en Talavera

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado la «vergonzosa inacción» del Gobierno de Emiliano García-Page tras conocerse que el programa de detección precoz del cáncer de mama lleva cinco meses sin realizarse en Talavera de ... la Reina y su comarca, afectando, según los datos publicados por ABC, a más de 2.500 mujeres.

Agudo ha insistido en que se trata de «un fallo en el sistema público de prevención que puede tener consecuencias graves para la salud de las afectadas» y ha advertido de que lo ocurrido no puede calificarse como un simple retraso administrativo. «Los diagnósticos salvan vidas, los retrasos no».

La dirigente popular califica además de «muy frívolas» las explicaciones ofrecidas por la Junta de Comunidades, que ha alegado que el programa de cribado tiene carácter anual y que a las 3.000 mujeres pendientes de ser citadas se les realizará la prueba antes de que finalice 2025.

Noticia Relacionada Núñez exige explicaciones al Gobierno de Page por las mamografías suspendidas en Talavera: «Está en juego la vida de nuestras mujeres» Valle Sánchez El presidente regional del PP ha calificado los hechos como «gravísimos» y ha exigido responsabilidades al Ejecutivo autonómico por la suspensión de este servicio sanitario

Agudo ha cuestionado con dureza ese argumento y reprochó al Ejecutivo autonómico su falta de sensibilidad ante un asunto de salud pública. «¿Cree el Gobierno que el cáncer de mama entiende de anualidades? ¿Cree que un diagnóstico tardío soluciona un problema de salud a una mujer? Me parecen muy frívolas las excusas que está dando el Gobierno de Castilla-La Mancha».

Agudo ha exigido además al presidente regional que «salga hoy mismo ante las mujeres afectadas y dé explicaciones» sobre lo ocurrido y sobre la falta de actuación desde que, en mayo, la empresa encargada de realizar las mamografías cesó su actividad por quiebra. «Page tiene que explicar hoy a todas esas mujeres, a sus familiares y a todas las que se han podido ver gravemente afectadas por la no realización de estas pruebas«, ha asegurado la número dos del partido en la región.

A su juicio, el Ejecutivo autonómico conocía la situación desde hace meses y «no ha hecho nada para solucionarla, ni ha derivado a las pacientes al Hospital de Talavera ni a otros centros concertados«. «¿Por qué, si desde mayo el Gobierno de Castilla-La Mancha sabía que el centro privado cerraba, hasta el día de hoy no se ha llamado a esas mujeres?», se ha preguntado.

«Tapar lo sucedido»

La secretaria general del PP considera que el Gobierno regional «ha intentado tapar lo que estaba sucediendo» y rechaza que la licitación de una nueva empresa sirva de excusa ante una interrupción que, según dijo, «ha puesto en riesgo la salud de muchas mujeres».

«Ahora no puede venir Page y su gobierno a decir que la culpa de todo esto la tiene la burocracia o el proceso de licitación. Esto es la vergonzosa inacción de un gobierno que ha puesto en peligro a muchas mujeres«, ha insistido Agudo, que ha pedido que se aclaren los hechos y las consecuencias reales de esta paralización. «Las mujeres necesitan saber por qué no se las ha llamado y por qué el Gobierno no ha actuado», ha sentenciado.

En la misma línea, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha reclamado explicaciones tanto al presidente García-Page como al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, por lo que calificó de «problema bastante grave» en la Gerencia Integrada de la ciudad. «Me gustaría que el consejero de la Junta nos diera explicaciones sobre lo que ha pasado durante estos cinco meses en los que no se ha producido ese cribado en la población de Talavera de la Reina y toda la comarca. Creíamos que la Junta ya había hecho los deberes y hemos visto que no los ha hecho», se ha lamentado.

El alcalde ha alertado, además, de que muchas de las pruebas realizadas días antes del cierre no han sido comunicadas a las pacientes, lo que incrementa la inquietud. «Se hicieron muchísimas pruebas diagnósticas días antes y a muchas mujeres que se las hicieron no se les ha dado el resultado», ha explicado el regidor talaverano.

Por ello, ha exigido transparencia y urgencia en la resolución del problema, criticando que la nueva empresa aún esté pendiente de adjudicación. «Ya sabemos que se va a licitar una nueva empresa, pero ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que se haga la licitación? Son muchas mujeres las que se pueden ver afectadas, y con esto es algo que no se juega», ha subrayado.

Gregorio ha concluido pidiendo al Ejecutivo autonómico «información precisa y responsabilidad». «Queremos que se nos dé la información precisa por parte de García-Page y del consejero de Sanidad», ha sentenciado.