El PP denuncia que el Instituto de Seguridad y Salud Laboral «llega tarde» para muchas familias de Castilla-La Mancha

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, Itziar Asenjo, ha defendido este miércoles que el Instituto de Seguridad y Salud Laboral «llega tarde» para muchas familias de Castilla-La Mancha que han perdido a un ser querido en accidentes de trabajo. Asenjo ha subrayado que el Gobierno de Emiliano García-Page «solo reacciona cuando la situación se vuelve insostenible».

La parlamentaria ha recordado que 2024 fue el año más mortal desde 2006 en la región en materia de siniestralidad laboral, con un total de 58 fallecidos -50 en jornada y 8 in itinere-, lo que supuso «un incremento del 36% respecto a 2023». «Hablamos de un registro crítico en la región», ha señalado, situando a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad autónoma más afectada de España, con Guadalajara a la cabeza en cuanto a las provincias.

«Este pico de siniestralidad laboral en 2024 y la persistencia que muestra en 2025, indican que las medidas implementadas son insuficientes», ha añadido Asenjo, que ha recordado que sindicatos y el propio PP llevan reclamando de manera insistente la creación de este Instituto, «puesto que está comprobado que los datos mejoran sustancialmente en las comunidades autónomas que cuentan con este órgano».

21 trabajadores muertos en la región de enero a junio

La diputada ha detallado que «entre noviembre y diciembre de 2024 se registraron al menos 10 muertes por accidentes laborales. De enero a junio de 2025, se han registrado 21. Pero es que según informa el fiscal coordinador autonómico, hasta finales del verano de 2025, se han registrado 28 muertes en accidentes laborales, 8 de ellas en Albacete. Es evidente que, si la tendencia persiste, acabaremos el año peor que en 2024».

En este sentido, ha criticado que la consejera anunciara en noviembre de 2024 la incorporación del Instituto «a pesar de decir en un primer momento que no estaba en la hoja de ruta del Gobierno regional y que no era necesario». «No es de recibo que el Consejo de Gobierno sea ahora, concretamente ayer, cuando decida aprobar la creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, después de ver los terribles datos de este verano», ha denunciado.

«Aquí no sirve el más vale tarde que nunca que no consuela a los que ya no están. La puesta en marcha del Instituto llega tarde para muchas familias que han perdido a un ser querido», ha sentenciado.

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha cerró 2024 con 27.589 accidentes laborales, 58 mortales Elisabeth Bustos Estas «demoledoras cifras» suponen un aumento de 22 fallecidos más con respecto al año anterior

Asimismo, Asenjo ha exigido a García-Page que «ya que va a contar para el presupuesto del 2026 con 686 millones más», destine parte de esos fondos a la prevención laboral y la seguridad, «para que nadie tenga que dejarse la vida trabajando». También ha reclamado medidas de fomento de la contratación indefinida y la creación de empleo de calidad, así como la modernización de la industria mediante «una nueva ley de polígonos industriales».

En su intervención, ha apostado por «invertir en mejorar el apoyo al empleo y al autoempleo femenino y juvenil», con más incentivos a la contratación de mujeres, programas de conciliación y apoyo al emprendimiento femenino. Además, ha subrayado la necesidad de ampliar los programas de formación profesional para jóvenes.

«Los anuncios suenan muy bien, pero al final lo único que importa es dónde se destina cada euro. Está claro que a Page le preocupan más los pactos políticos o los discursos mediáticos, mientras nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de decisiones tardías o insuficientes», ha concluido Asenjo.