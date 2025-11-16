El PP denuncia la inacción de Page ante la «suspensión» de cribados de cáncer y las largas listas de espera en la sanidad regional

La portavoz regional del Partido Popular, Alejandra Hernández, ha lamentado este domingo que el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, esté «a lo suyo y pasa absolutamente de todo», un hecho que se demuestra porque solo le preocupa «él y su ... sillón».

Hernández ha insistido en que el líder del PSOE en la región «está totalmente despreocupado de los problemas de los castellanomanchegos y más interesado por sus «equilibrios internos y sus chascarrillos en medios de comunicación». De esta forma ha indicado que la suspensión de los cribados de cáncer de mama en Toledo y Talavera de la Reina son el mejor ejemplo de una «pésima gestión sanitaria» que es la que está llevando a cabo el PSOE de Page.

La portavoz regional de los populares ha recordado que la gestión sanitaria en la región «ha tocado fondo» y Page no asume sus responsabilidades ni ha dado ni una sola explicación sobre lo que ha ocurrido. Simplemente, según Hernández, Page «mira para otro lado cada vez que hay un problema en la región».

Como ha explicado, la realidad de la sanidad de Castilla-La Mancha la vemos cada día: listas de espera interminables, falta de médicos, servicios cerrados o promesas incumplidas desde hace años como la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria. Todo destinado a los ciudadanos, que parece «que le importan poco o nada» a Page porque «siempre está a otra cosa».

Silencio de Page en Congreso

Además, Alejandra Hernández se ha referido a la oportunidad «desaprovechada» por Page para defender Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados el pasado martes durante el debate sobre la toma en consideración del Estatuto de Autonomía, donde fue «incapaz» de hablar de dos temas tan importantes para la región como es el caso del agua o la financiación autonómica.

«Ha dado, como siempre, la callada por respuesta, el silencio delante de los suyos para no incomodar al Partido Socialista», ha afirmado la portavoz del PP-CLM que ha añadido que «ese es Emiliano García-Page, el que solamente es capaz de decir algo valiente ante los medios de comunicación, pero después, cuando tiene que dar la cara, actuar y demostrar con hechos que le importa Castilla-La Mancha, no lo hace». Ha aseverado, además, que es «una muestra más de su cobardía» porque el único sitio donde Page «se siente valiente es ante los medios de comunicación».

Hernández ha continuado relatando que, el pasado martes fue una demostración más de que la prioridad de Page no es Castilla-La Mancha, sino que es el PSOE. Por ello ha afirmado que la región necesita un presidente que se preocupe de los problemas de los castellanomanchegos y no un presidente «ausente, que no da la cara, cobarde y que calla en lugar de defendernos».

Por último, Hernández se ha referido al escándalo que estamos presenciando en los últimos días con el concejal okupa del PSOE en Talavera de la Reina, un asunto que también sigue sin una reacción «inmediata ni contundente» y ante el que Page está haciendo lo de siempre, dejar pasar el tiempo a ver si la opinión pública se olvida de lo que está sucediendo y así no tiene que dar la cara.